El guiño de Milei a Lilia Lemoine en el Movistar Arena: "No me arrepiento de este amor"

En un espectáculo que fusionó política y música Javier Milei y la diputada Lilia Lemoine compartieron escenario en el Movistar Arena para interpretar "No me arrepiento de este amor", el clásico de Gilda versionado por Ataque 77. El evento, parte de la presentación del libro “La construcción del milagro”, desató furor entre los asistentes y en redes sociales, donde la química entre ambos reavivó rumores sobre su pasado sentimental.

La relación entre Milei y Lemoine se remonta a la pandemia, cuando convivieron brevemente y ella se convirtió en su asesora de imagen, maquillándolo y ayudándolo a pulir su estilo. En una entrevista en el programa "Mañanísima" por El Trece, Lemoine describió el romance de dos meses como "intenso" y destacó la inteligencia y bondad de Milei, desmintiendo rumores de machismo. "Todos los libertarios están enamorados de él", afirmó, bromeando incluso sobre Donald Trump.

Tras la separación de Milei con Amalia "Yuyito" González en abril de 2025, Lemoine confesó en el streaming Blender que él fue "el amor de mi vida" de su lado, aunque aclaró que no fue recíproco. Lamentó la ruptura con "Yuyito", con quien mantiene buena relación, y enfatizó que su vínculo actual con Milei es político, aunque cargado de admiración.

En el Movistar Arena, con Lemoine como corista de "La Banda Presidencial" junto a los hermanos Benegas Lynch, el dúo desató gritos y memes. Algunos vieron el gesto como un guiño romántico; otros, como un acto de lealtad política en medio de tensiones en La Libertad Avanza, como la renuncia de José Luis Espert. Conocida por su pasado en el cosplay y sus polémicas, Lemoine sigue siendo una figura cercana a Milei, aunque sin proyectos legislativos destacados.