Escándalo: el economista Roberto Cachanosky confirmó la venta de candidaturas en LLA

En una entrevista reciente en el canal A24, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en medio del caso de "Fred" Machado, el economista liberal Roberto Cachanosky sorprendió con una revelación que volvió a poner bajo la lupa las prácticas internas de La Libertad Avanza. Relató un episodio ocurrido en 2018, cuando Espert comenzaba a delinear su candidatura presidencial para 2019, y lo convocó para sumarse al espacio junto a su entonces jefe de campaña, Nazareno Etchepare.

Según detalló, Espert le propuso que fuera candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Cachanosky recordó textualmente: “Cuando José Luis se largó en la candidatura en el año 2018 me llamó y nos reunimos con Nazareno Etchepare en el Dandy de Acassuso, tomando un café los tres. Ahí me pidió que fuese candidato a diputado por la provincia. Le digo ‘mirá, lo veo complicado, prefiero Capital’. Nazareno me dice ‘el primer puesto para Capital es para el que más plata pone’”.

La frase generó un fuerte impacto en el estudio. Con esas palabras, el economista dio a entender que las candidaturas dentro del espacio de Espert se negociaban a cambio de dinero. Los conductores de A24, visiblemente incómodos, optaron por ir a un corte publicitario inmediatamente después de la declaración.

El episodio no solo reavivó la polémica sobre la transparencia en La Libertad Avanza, sino que también se da en un momento de máxima sensibilidad política para el espacio libertario. La revelación de Cachanosky, al confirmar presuntas prácticas irregulares en la conformación de las listas, terminó por agravar el cuadro.