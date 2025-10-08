Jonatan Viale se aleja de Milei: “Se organizaron un auto-cumpleaños en medio de las acusaciones”

Tras el escandaloso show de Javier Milei en el Movistar Arena, incluso algunos de sus más firmes defensores comenzaron a tomar distancia. Entre ellos, Jonathan “Joni” Viale, quien en su editorial del programa “¿La Ves?” (TN) cuestionó el tono y el momento elegido por el Presidente. “Vos tenés un Presidente que dice ‘que el esfuerzo valga la pena’ mientras se organizaron un auto-cumpleaños en el medio de acusaciones de financiamiento narco al ex primer candidato de la Provincia, mientras la gente se endeuda para llegar a fin de mes. Es chocante. Obviamente, la gente se va a preguntar ‘¿el esfuerzo vale la pena?’”, señaló el periodista, marcando un quiebre en su hasta ahora cordial relación con el mandatario.

Viale fue uno de los comunicadores que más espacio brindó a Milei durante su ascenso político. Lo entrevistó en reiteradas ocasiones y mantuvo un vínculo de afinidad ideológica visible en pantalla, caracterizado por diálogos distendidos y una mirada comprensiva hacia el fenómeno libertario. Sin embargo, la relación comenzó a tensarse luego de un episodio que se volvió viral: la entrevista de Viale a Javier Milei en la que Santiago Caputo irrumpió en cámara para interrumpir una respuesta del Presidente.

El episodio se filtró esa misma noche en redes sociales, generando un escándalo por la intromisión del asesor presidencial, quien susurró al oído de Milei para evitar complicaciones judiciales relacionadas con el escándalo de la criptomoneda $Libra. El video no editado mostró a Caputo pidiendo repetir una pregunta sobre la estrategia legal de Milei, argumentando que la respuesta original podía “traer quilombo judicial”. Viale, en descargos posteriores durante ese mes, admitió que le faltó firmeza para rechazar la interrupción, temiendo que la nota se suspendiera en presencia de Karina Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni. El vocero presidencial calificó al día siguiente la acción de Caputo como un “error innecesario”.

La nueva postura del conductor de TN refleja un desgaste más amplio entre parte del periodismo afín y el oficialismo, especialmente tras el acto en el Movistar Arena, señalado por su despliegue teatral y su mal timing político. Lo que para Milei fue una celebración de liderazgo y épica personal, para Viale representó una desconexión con el clima social. En ese contraste, el periodista que durante años lo respaldó eligió esta vez marcar distancia.