The Best Chef Awards 2025 coronaron a Rasmus Munk en Milán

La capital lombarda se vistió de gala para recibir la novena edición de The Best Chef Awards, un encuentro que reunió a las principales figuras de la cocina contemporánea y que reafirmó el papel de Milán como epicentro cultural y gastronómico de Europa. Durante dos jornadas, el evento alternó charlas, debates y experiencias inmersivas, pero el clímax llegó en la noche del 2 de octubre con la esperada gala en Studio 90, donde se revelaron los nombres de los grandes ganadores.

El podio de este año confirmó la tendencia de diversidad geográfica y de estilos que marcan la escena culinaria global. El danés Rasmus Munk, del innovador restaurante Alchemist en Copenhague, se consagró como el mejor chef del mundo. Su propuesta de experiencias sensoriales inmersivas, que cruzan arte, ciencia y cocina, lo consolidó como el gran referente de una gastronomía que desafía los límites tradicionales.

En segundo lugar se ubicó la eslovena Ana Roš, del célebre Hiša Franko en Kobarid, quien ya había ganado reconocimiento internacional por reinterpretar la cocina de su país con sensibilidad, técnica y un marcado compromiso con el entorno local. Completó el podio el indio Himanshu Saini, al frente de Trèsind Studio en Dubái, cuya lectura vanguardista de la cocina india lo convirtió en una de las revelaciones más potentes de los últimos años.

La gala también sirvió para destacar a los talentos que transforman la disciplina en múltiples dimensiones. El Visionary Award fue para el italiano Massimo Bottura, de Osteria Francescana, símbolo de la defensa del patrimonio culinario italiano y de proyectos sociales de impacto global. El Terroir Award distinguió a la guatemalteca Debora Fadul por su trabajo en Diacá, una cocina que rescata sabores e ingredientes de su tierra con una mirada sostenible y de raíz.

El futuro tuvo su lugar en el NextGen Award, que recayó en Sebastián Jiménez, joven talento de Ræst en las Islas Feroe. Mientras tanto, el Science Award reconoció al español Diego Guerrero (DSTAgE, Madrid) por la incorporación de procesos científicos al universo creativo de su restaurante.

Otros premios marcaron la amplitud de miradas del certamen: el Pastry Award para la dupla ecuatoriana Alejandro Chamorro y Pía Salazar (Nuema, Quito); el FoodArt Award al español Quique Dacosta; el Creativity Award al chino Jason Liu (Ling Long, Shanghái); y el emotivo Best of Humanity Award, que distinguió a José Andrés y Carles Tejedor por sus programas de ayuda alimentaria en contextos de crisis.

El evento también tuvo un guiño local con el Best in Milan Award otorgado a Andrea Aprea, y con el Origins & Future Award concedido a Diego Rossi, chef del célebre Trippa, ejemplo de la reinvención de la cocina popular milanesa.

Más allá de los galardones individuales, la edición 2025 de The Best Chef dejó una foto clara: la cocina ya no se limita a los grandes templos europeos, sino que se expande hacia escenarios tan diversos como Quito, Shanghái o Dubái. Es un mapa global en el que tradición y vanguardia conviven y en el que los chefs son, cada vez más, artistas, científicos y activistas.