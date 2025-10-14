Desapareció una persona de 55 años en el Abasto

Desde el 7 de octubre de 2025 se busca a Guido Gabriel Gori, de 55 años, cuya desaparición fue denunciada ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en el certificado de actuaciones emitido por la División Operaciones de la Comisaría Vecinal 03-A, Gori no ha sido visto por familiares ni vecinos desde al menos diez días antes de la denuncia.

Guido mide aproximadamente 1,77 metros, es de contextura media y se encontraba residiendo en un departamento familiar ubicado en el barrio del Abasto. De acuerdo con la información policial, atravesaba un cuadro de depresión y se encontraba en situación económica vulnerable. En los últimos meses habría estado en contacto con personas en situación de calle de la zona.

Al momento de su última aparición, vestía una remera con el logotipo de Superman y se desconoce qué ropa llevaba el día de su desaparición. La policía confirmó que no figura como internado en hospitales ni detenido en ninguna dependencia, y que hasta el momento no se registraron movimientos de su tarjeta SUBE ni retiros de dinero.

La denuncia fue presentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la carátula “Averiguación de paradero”, con intervención del Ministerio Público Fiscal, Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°18. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse con el 911, o dirigirse a la Comisaría Vecinal 03-A, ubicada en la calle Paraná 976, o contactar al número (011) 2384-0737, que figura en la constancia oficial.