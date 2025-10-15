Día de la Madre: los 10 mejores lugares para celebrar con sabor

Buenos Aires se viste de gala para homenajear a las madres con propuestas que combinan sabores, diseño y emoción. Desde brunchs con historia y menús de autor hasta experiencias gourmet frente al río o en jardines con encanto, estos son los 10 mejores lugares para disfrutar el Día de la Madre con estilo y buen gusto.

1. Savoy Hotel: brunch y elegancia con historia

El Lobby Bar Imperio del Savoy Hotel será escenario de un Fashion Brunch único, con una masterclass de la asesora de imagen Miranda Mougenot titulada “La elegancia hoy”. El menú incluye infusiones, mocktail o jugo, huevo poché con salmón curado, bruschetta de palta, torta del chef y espumante. Habrá sorteos y regalos exclusivos de joyas.

Av. Callao 181 – Recoleta | $40.000 por persona

2. Restaurant Museo Evita: historia, jardín y sabor

En una casona patrimonial rodeada de verde, el Museo Evita ofrece un menú que combina historia y alta cocina. Croquetas de papa, ojo de bife o lenguado con papines y una pavlova con frutas frescas coronan la experiencia, acompañada de espumante Salentein. Un entorno íntimo y cultural, ideal para un almuerzo en familia.

José María Gutiérrez 3926 – Palermo | $55.000

3. República del Fuego: cocina con alma y vino de regalo

En el corazón de Recoleta, este restaurante distinguido por la Guía Michelin ofrece una experiencia que combina refinamiento y calidez. Con cocina de autor, parrilla moderna y servicio impecable, las mamás serán agasajadas con una copa de vino cortesía de la casa.

Juncal 2682 – Recoleta | @republicadelfuego

4. Lo de Jesús & La Malbequería: tradición y Malbec

En Palermo Soho, este clásico combina la parrilla argentina con una vinoteca que celebra el Malbec. Más de 350 etiquetas y cortes premium madurados convierten a Lo de Jesús y La Malbequería en una parada obligada para quienes buscan celebrar con los sabores más auténticos del país.

Gurruchaga 1406 – Palermo | 11 3943-1734

5. Enero Restaurant: vistas al río y cocina ítalo-argentina

Ubicado sobre la Costanera Norte, Enero ofrece un menú de pasos ($49.000) con burratina crujiente o remolacha asada, vacío al horno de barro o ravioles de espinaca, y semifreddo de chocolate. Vinos Numina y espumante de obsequio completan la experiencia. Ideal para un almuerzo elegante junto al río.

Av. Rafael Obligado 7180 – Costanera

6. HALO – Ker San Telmo: té gourmet y brindis de espumante

Dentro del Ker San Telmo, HALO propone su Té del Día de la Madre (18 de octubre) con pastelería fina, tortas artesanales, minisalados y espumante para el brindis. Ideal para una tarde de conversación y dulzura. El ambiente combina modernidad y hospitalidad.

Av. Paseo Colón 455 – San Telmo | $40.000 para dos

7. Revire Brasas Bravas: un clásico frente al Obelisco

Sobre Av. Corrientes, frente al Obelisco, Revire celebra con carnes premium y una alianza con Bodegas Salentein. Quienes acompañen su comida con vinos de la bodega recibirán un espumante Doux de regalo. Tradición parrillera con espíritu porteño.

Corrientes 1124 – Centro | revirebrasasbravas.com.ar

8. Somos Asado: fuego, familia y trufas artesanales

En Villa Crespo, Somos Asado combina cocina al fuego, carnes maduradas y platos para compartir. Las mamás recibirán una caja de trufas artesanales y copa de bienvenida. Hay menú infantil y promoción 2x1 en vinos. El espíritu familiar del lugar hace que cada almuerzo se sienta como en casa.

Scalabrini Ortiz 651 – Villa Crespo

9. Alo’s Boutique: dulzura artesanal en San Isidro

El chef Alejandro Féraud presenta en Alo’s Boutique sus boxes especiales de alfajores (6 o 12 unidades) con sabores gourmet: almendra, cacao, maicena o membrillo glaseado. Cada caja viene lista para regalar, y se puede complementar con velas de Las Marelas. Delicadeza y sabor para un gesto perfecto.

Blanco Encalada 2120 – San Isidro | $4.000

10. Desarmadero: cerveza, cócteles y espíritu porteño

El clásico bar de Palermo celebra con 2x1 en cervezas artesanales y descuentos en vinos. Con más de 40 canillas y un ambiente urbano, es el lugar ideal para madres jóvenes o amantes del buen beber. Tapas calientes, hamburguesas y cócteles de autor completan la experiencia.

Gorriti 4300/4295 – Palermo

