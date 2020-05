La suegra de Macri cumplió 84 años y Juliana Awada lo festejó a la distancia

View this post on Instagram

Felices 84 años mamá! Sin dudas este es un cumpleaños distinto, pero vos no dejas de sorprenderme con tu fuerza, tu optimismo y esas ganas de vivir que tenés siempre! Todos los que te conocen saben lo especial, alegre, cariñosa y luchadora que sos. Agradezco todos los días tenerte. Te amo 🎈🎂♥️