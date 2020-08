Nicole Neumann: detalles del escándalo que se desató tras confirmar que tiene Covid-19

Nicole Neumann confirmó en "Nosotros a la mañana" que tenía Covid-19. Desde un móvil en su casa, donde cumple el aislamiento, la ex modelo y panelista de El Trece contó que es asintomática y se refirió al momento en que le dieron los resultados: "Entré en pánico, se me vino el alma al piso". Lo que, hasta el momento, era solo una historia más como la de los miles de argentinos que son diagnosticados, se fue transformando con sus declaraciones. Según relató, sus sospechas comenzaron cuando la empleada que vive en su casa amaneció sin olfato. "Me alarmé porque esa es una de las características del coronavirus. Le pedí por favor que se quedara en su cuarto hasta que le hicieran el testeo", relató.

La mujer tuvo que abandonar la casa y fue trasladada a un centro de aislamiento mientras que la panelista quedó aislada junto a sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Los comentarios de la Nicole sobre su empleada, a quien responsabilizó de su diagnóstico positivo, generaron un rechazo inmediato: "No hubo reuniones, no hubo nada. Un mínimo descuido del que tenés al lado. Es lo que está pasando en el mundo entero y nos tocó de cerca”, afirmó.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí. Horas después de que la modelo diera a conocer esta situación, en "Intrusos" revelaron detalles del vínculo entre Nicole y su empleada.

El primero en tomar el guante fue el conductor del ciclo, Jorge Rial, quien se lamentó por el resultado pero recordó la cercanía de la modelo con los grupos antivacunas y la entrevista que Neumann le realizó a la médica Chinda Brandolino sobre la "falsa pandemia". “Le mandamos un abrazo y nuestra solidaridad. Esto abre un debate piola sobre aquellos que hablaban de que esto no existía”, dijo el periodista.

De inmediato, Guido Záffora reveló supuestos detalles de cómo la modelo se comportó con la mujer que vive en su casa: "La familia de la empleada está muy enojada con Nicole Neumann por el trato que le dio. Primero, está bien lo que ella dice de encerrarse y aislarse, pero el tema de cómo la sacó de su casa en taxi y que la mandó a un centro para contagiados de covid. Porque la empleada hizo toda la cuarentena en la casa de Nicole. Si se va a la casa, contagia a los familiares. Y cuando la familia de la empleada se enteró de eso, dijeron que no tuvo ni el más mínimo detalle de ayudarla. Nicole se enteró de todo por celular, porque le pedía que le mande mensajes de texto", dijo el periodista.

Débora D´Amato agregó: "Cuando volvió ella le tiró toda la ropa a la empleada, la bañó en alcohol, le dio ropa de ella... Nicole cree que como ella es la que cocina, la que llevó el virus a la casa es la empleada", agregó.

por R.N.