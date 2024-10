Tini Stoessel mundial: en busca del mercado anglo

Tini Stoessel, a sus 27 años, está en el momento más alto de su carrera. En la cima. Hasta hace unos años, todo en ella era potencial, a futuro, ese diamante que faltaba pulir, elogios seguidos de peros y una sombra llamada Lali Espósito que, a pura espontaneidad, conseguía casi sus mismos logros cuando en ella eran resultado de movimientos casi de ajedrez. Pero hoy es su confirmación.

El sábado 5 participó en uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense, “Saturday Night Live”, junto a la banda del momento, Coldplay, y así validó el título de la cantante mujer más importante de Argentina. Claro que nada se dio de casualidad ni fue obra del destino. Hubo dos trabajos casi quirúrgicos en paralelo: el personal, exorcizando sus demonios, y el profesional, ubicándola junto a los mayores exponentes de la música.



Es sabido que Martina Stoessel sufre de depresión y, como tantas otras enfermedades, es una batalla que libra a diario junto a su psicóloga y su psiquiatra. Lo confesó ella en sus vivos de Instagram a modo de catarsis y lo desarrolló en su último disco “Un mechón de pelo”, donde a través de diez canciones de un nivel superlativo cuenta su inestabilidad emocional, sus preocupaciones y miedos.

Es que ella siempre deja ver sus cartas y, aunque sonría para la foto, a sus fans no les miente. En pleno éxito de su gira en el 2023, en un ferveroso escenario de Barcelona, admitió: “Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar aquí es un gran logro, y en gran parte, es gracias a ustedes por todo el amor que me dan. Muchas gracias”. Guerra ganada y medalla de oro a la resiliencia.



En cuanto a lo profesional, Tini quiere ser la artista más importante del país y ubicarse entre las Shakiras, Pausinis y Rosalías del mundo, otra escala en cuanto a sus competidoras locales, María Becerra, Nicki Nicole y Emilia Mernes. Según los periodistas especializados, su voz y belleza la acompañan en tal osadía, y por eso su equipo de producción, liderado por su padre Alejandro Stoessel, trabaja en consecuencia.



Tras el éxito mundial que le significó ser durante tres años Violetta para la empresa Disney, todo lo que le siguió fue un acierto tras otro. Sus duetos estratégicos con Alejandro Sanz, Becky G y Anitta le dieron sus dividendos, pero en paralelo la figura de Lali Espósito se agigantaba.



Entonces llegó el golpe de efecto para tomar una distancia irrecuperable, unirse con la banda más importante del mundo y probar cómo lucía estética y artísticamente junto a Coldplay. La oportunidad de oro eran los diez conciertos que los británicos realizarían en el estadio de River en el 2022 y observar la química en vivo. En un improvisado y acorsetado dueto, Chris Martin y Tini interpretaron “Let Somebody Go” y “Carne y hueso”. Y la magia surgió.

El líder de la banda se prendió al encanto de Tini y no pudo sacársela de la cabeza nunca más y hasta la soñó para la canción “We Pray” de su nuevo y reciente disco “Moon Music”. En el documental estrenado hace unos días en Flow, “Coldpay X Tini”, Martin confiesa: “Estaba en Taiwán y soñé con una canción. Dos noches después, tuve otro sueño. Estaba parado afuera de un teatro en Argentina y estaba Tini dando un show adentro. Estaba cantando la melodía de mi canción”. La primera vez que pudo escucharse la canción fue en las calles de Dublín, Irlanda, en la previa a un concierto que diera la banda como parte de su gira mundial.



A lo espiritual y profesional le falta lo sentimental. En ese aspecto Tini, como nunca antes, está más reservada. Es que no estaría muy convencida del paso a dar. A cuentagotas da algunos indicios de su corazón. Pasados sus renombrados romances con Sebastián Yatra y Rodrigo De Paul, muchos aseguran que la cantante estaría viviendo un apasionado amorío con Young Miko, la trapera puertorriqueña de 26 años. Una seguidilla de misteriosas fotos abrazadas, compartiendo collares y contestándose posteos con frases de amor, explicarían que están juntas pero que aún no es el momento de blanquearlo, para que la prensa rosa no opaque todos sus logros artísticos con preguntas sobre su sexualidad.



Enfocada en su carrera musical y a la espera del estreno de su nueva serie para Disney que la mostrará más internacional que nunca, Tini parece haber dejado sus miedos atrás y disfruta de su gloria. A futuro llegaría un material en inglés y las tratativas para ser la voz de uno de los próximos mundiales de futbol. Está en busca del mercado angloparlante.



Tras mucho encierro y oscuros laberintos, su ángel parece haber desplegado definitivamente las alas.