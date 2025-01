El negro le ganó al blanco en el look de verano

Sinónimo de elegancia, sobriedad y determinación, el negro es un color recurrente a la hora de generar impacto con el outfit elegido. Y para este cierre de 2024 y comienzo de 2025, muchas fueron las famosas que lo eligieron para subir la temperatura en sus redes sociales. En el superclásico rioplatense, Wanda Nara desde Punta del Este y "China" Suárez desde Buenos Aires sacaron a relucir sus cuerpos abrazados a la tonalidad más potente del negro, al igual que Camila Homs desde Dubai y la generación centennial del pop argentino Tini Stoessel y Nicki Nicole. De esta forma, la moda total black se apoderó de los ánimos de seducción y las playas y fiestas del verano prometen sucumbir bajo los influjos del color del luto.

Modelos contrapuestas

La primera que mostró toda su sensualidad con una microbikini absolutamente negra fue, desde las paradisiacas playas de Dubai, Camila Homs, la subcampeona de “Bake Off”, quien junto a su flamante pareja y recientemente campeón con Estudiantes, José Sosa, recibió el nuevo año en Medio Oriente. Su posteo de Instagram lo tituló “Vacaciones” y los piropos más diversos se sucedieron como una catarata de poetas sin fin y fanáticas que empoderaron su belleza y condición de mujer. Su traje de baño de dos piezas de corpiño escotado, taza y aro, y colaless de moldería cavada fue la envidia de sus seguidores y un atentado a la moral árabe. Para completar su aspecto, lució unos lentes de sol al estilo estrella de Hollywood de los años 60, que la posicionaron rápidamente como una de las celebridades más top del verano.





La guerra declarada entre Wanda Nara y María Eugenia Suárez, y su enroque de novios, también se dirime en la moda. Ya lo describió China Zorrilla en "Esperando la carroza", con su inolvidable “Yo hago puchero, ella hace puchero”, y viceversa. Mientras la conductora estrella de Telefe se mostró con una microbikini negra con cadenas doradas en los breteles, la China duplicó inmediatamente la apuesta con una malla en el mismo tono en el flotador que en otros posteos mostraba Mauro Icardi desde la nueva casa que alquiló para pasar el verano junto a sus hijas. Pero para marcar una diferencia entre la internacionalidad que maneja Wanda con respecto a sus colegas, la ganadora del “Ballando con le stelle”, fiel a su personalidad ostentosa, llenó sus posteos con marcas de primer nivel. Y a su conjunto total black le sumó lentes de sol Yves Saint Laurent, pañuelo Gucci y billetera Chanel. Inalcanzable para sus competidoras de cabotaje.



Quien también eligió el color negro para clausurar el 2024 en un evento de Paco Rabanne y posteriormente acompañar a su hermana en el fin de año que pasaron juntas en Punta del Este fue Zaira Nara, quien lució un luto casual constituido por una pollera y un suéter cropped de tejido calado de mangas muy largas, bajo la etiqueta de Paula Cahen D'Anvers.

Dark chic

Habitual residente en los armarios de las mujeres que acompañan el vertiginoso ritmo de la moda, el negro, que es la tendencia del momento, también se coló en los looks de los perfiles más variados. Oriana Sabatini desde Italia, donde vive el sueño de la princesa romana por estar casada con el jugador Paulo Dybala, actual estrella de la Roma, recibió el 2025 con un look combativo. Por su parte, la ex “Gran Hermano” y actual modelo y actriz Julieta Poggio eligió la misma gama para realizar sus portfolios en Instagram y vender su imagen a las marcas que quieran contratarla.

Tampoco se resistieron a la irreverencia del negro las cantantes Nicki Nicole y Martina Stoessel, que lo utilizaron para sus últimas e importantes presentaciones de 2024. Para los especialistas, el total black es la tonalidad más versátil, ya que redefine las formas, realza el color de los ojos, se acomoda a todos los contextos y envalentona a quien lo porta. Así también lo entendió Candelaria Tinelli a pocos días de estrenar el reality que mostrará la intimidad de su familia por la plataforma Prime Video y que la encontrará nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de su comentado casamiento con el músico Coti Sorokin. En combinación con sus tatuajes, ver la figura en negro de la hija de Marcelo es impactante.





Clásico y atemporal, el total black parece ser la contraseña del verano, que promete teñir sus mejores looks, tanto en la costa argentina como la uruguaya. Ya sin el movimiento de cabezas que promovía Roberto Giordano en sus desfiles esteños, pero con el juego sensorial que ofrece el contrapunto negro sobre la piel bronceada.