Cómo vive Nahir Galarza en la cárcel a siete años del asesinato de Fernando Pastorizzo

El nombre de Nahir Galarza sigue siendo noticia. Después del estreno de la película sobre su vida, protagonizada por Valentina Zenere, llegó su propia docuserie de dos episodios. Y a 7 años del asesinato de Fernando Pastorizzo, su abogado, José Ostolaza, reveló que sigue una rutina que incluye visitas al médico y al psicólogo, y trabaja en la panadería del penal.

Además, está estudiando programación y computación. Recientemente, también comenzó una relación con un compañero de prisión del penal número 1 de Paraná. En cuanto a su percepción de la condena, el abogado reflexionó sobre la consciencia que tiene Nahir de la cadena perpetua. "Es una pregunta difícil. Yo siempre la vi muy tranquila, incluso cuando la veía de forma frecuente, nunca la vi quebrada ni abatida. Tal vez no comprende del todo la magnitud de la pena. En su momento tenía solo 19 años, es una chica joven. Nunca la vi en un estado de angustia profunda. No sé si realmente alcanza a comprender lo que le ha tocado vivir", concluyó.

El abogado tenía expectativas que en 2024 la Corte Suprema revisara y modificara el fallo. Pero el resultado fue adverso. “La Corte Suprema demostró su estructura obsoleta perdiéndose la oportunidad de educar a la sociedad fundamentando cada ítem sobre si a Nahir la condenó una justicia machista, patriarcal, misógina y arbitraria o si se trató de un caso récord donde una mujer adolescente fue condenada en tan solo seis meses con claras intenciones de demostrar que la mujer también mata e instalar el primer machicidio de la argentina como contracara absurda de los femicidios. Es importante que la gente no sea engañada: la Corte no confirmó ningún fallo, sino que amparándose en un artículo medieval como el Art. 280 se lavó las manos, no se metió, y deja que un tribunal internacional decida”, declaró Jorge Zonzini.

El manager de medios y autor del libro “El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático” cuestionó el último fallo, en el que el máximo tribunal evito estudiar la sentencia a prisión perpetua contra Nahir Mariana Galarza. La mujer, que en el momento del crimen tenía 19 años, fue la más joven en recibir tal condena de reclusión como única acusada por el asesinato de Fernando Pastorizzo de 20 años.

“Será la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien analizará el controversial caso que, sin lugar a dudas, se convirtió en un fenómeno audiovisual sin precedentes contando con libros, una película y una serie documental de dos capítulos donde se refleja un debate psicosocial muy fuerte en la opinión pública, redes sociales y medios tanto nacionales como internacionales”, señaló Zonzini.

La defensa de Nahir Galarza, integrada por los doctores José Ostolaza y Pablo Sotelo, ingresarán la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Según los letrados, además de la denuncia ante la CIDH por los incumplimientos de los convenios firmados por Argentina en materia de Violencia de Género y Protección de la Mujer (Belem Do Para, 1994), este sería la puerta para la anulación del juicio realizado en Entre Ríos.

La justicia entrerriana confirmó el uso de pericias apócrifas y por el cual la perito Gabiela Laiño le ganó 14.000.000 pesos al Estado provincial por haber sido obligada a peritar como “informática” los celulares de Galarza y Pastorizzo sin ser especialista. Laiño es bromatóloga y acusó a los fiscales del caso, Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beheran, de obligarla a elaborar actas apócrifas contra la joven condenada. Según la defensa, si una pericia es apócrifa, como el fallo firme contra la provincia de Entre Ríos lo confirma, todas las demás pericias quedan viciadas de nulidad.

Se cumplen siete años del emblemático crimen de Gualeguaychú, ocurrido un 29 de diciembre del 2017. Ese día, Pastorizzo fue muerto con dos disparos de arma de fuego: uno en la espalda y otro en el pecho. De acuerdo a pruebas y testimonios recolectados, y luego de que la propia Nahir se autoculpara, fue condenada en primera instancia en julio de 2018 por considerarla culpable de homicidio agravado por el vínculo, ya que mantenía una relación de pareja estable con la víctima.

En 2022, Nahir Galarza denuncia a su padre como autor del crimen, y también denuncia que había violentado varias veces a su madre, Yanina Kroh, quien confirmó y apoyó la versión de su hija. “Creo en lo que dice mi hija, que quien mató a Pastorizzo fue su padre”, confirmó Kroh. De acuerdo a esta versión, el ex policia ejercía tal control psicológico sobre su hija que, luego de cometido el crimen, la había obligado a autoincriminarse.

Desde esa fecha hasta la actualidad, Galarza ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático, que ha capturado la atención de la opinión pública y los medios nacionales e internacionales, convirtiéndose en un fenómeno que va más allá del crimen. Libros, series streaming, documentales y una película se llevaron a cabo en los últimos tiempos en relación con la joven entrerriana.

La película "Nahir", protagonizada por Valentina Zenere, que dramatiza el relato conocido, fue solo un paso en un camino hacia la búsqueda de una narrativa que el juicio no llegó a mostrar. A esto se le suma “Nahir, Ángel o Demonio”, una serie de doce episodios que la productora Zeppelin Studio produjo inspirándose en el polémico caso policial. Pero también la productora Kapow (Carmel, The Rati Horror Show) preparó un docureality de 3 episodios sobre el caso.

Según una nota de Tomás Rodríguez publicada en Noticias, por estas dos producciones, Galarza recibió el monto total de 500.000 dólares a cambio de ceder los derechos (300.000 por la primera producción y otros 200.000 por la segunda). Esta semana trascendió el inicio de la preproducción de una nueva serie de veintidós capítulos que mostrará a una Nahir Galarza muy mayor saliendo de la cárcel a sus 54 años de edad tras el presunto cumpliento de la totalidad de la condena.

“Como concepto artístico es innegable que es un proyecto seductor, pero sería pura ficción, ya que no me quedan dudas de que la Corte Internacional de Derechos Humanos revocará este vergonzoso fallo contra una mujer adolescente. La miniserie mostraría que, tal como escribí en mi libro, Nahir seguiría a pesar de los 35 años en prisión hostigada por el linchamiento mediático y demostraría que la prisión perpetua es una pena de muerte encubierta, ya que Nahir, de salir a esa edad, no tendría ningún miembro de su familia vivo ni arraigo ni proyectos de vida”, destacó Jorge Zonzini.

por R.N.