Derecha musical: el chileno Kast copia el estilo rockstar de Milei

José Antonio Kast cerró su campaña anoche en el Movistar Arena de Santiago, rumbo a las elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre en Chile, donde más de 15 millones de ciudadanos elegirán al sucesor de Gabriel Boric. Ocho candidatos compiten por la Presidencia, y Kast, líder del Partido Republicano, busca llegar al balotaje y enfrentar al oficialismo.

Este martes, el candidato presidencial realizó el acto de cierre ante una audiencia que el comando estimó en cerca de 14.000 personas. El evento tuvo un formato atípico para Chile: un recinto lleno, gran montaje escénico, pantallas y una puesta en escena que algunos medios compararon con mítines al estilo estadounidense o al utilizado por Javier Milei el mes pasado, antes de la contienda electoral del 26 de octubre. Si bien el veterano abogado no se puso a cantar, otros artistas lo hicieron por él.

El acto comenzó con un ambiente previo de música y vídeo. Según la crónica de El País, se proyectaron clips donde Kast aparece junto a efectivos de la Carabineros de Chile y donde se muestra su demanda de cierre de fronteras para migrantes irregulares. Kast subió al escenario alrededor de las 21hs, acompañado de su esposa, Pía Adriasola. En paralelo, se incluyó a los artistas locales Zúmbale Primo, Los Viking’s 5 y Américo como parte del espectáculo de cierre.



El escenario, las banderas chilenas agitadas, el público entregado y los llamados explícitos a “recuperar el país” crearon una atmósfera de mitin político más que de cierre tradicional. Por su parte, el dirigente chileno centró su alocución en tres ejes principales: seguridad ciudadana, migración irregular y crítica al actual gobierno del presidente Gabriel Boric y a la candidata de izquierda, Jeannette Jara.“Queremos un país donde el delincuente tenga miedo y el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro”, arremetió.

También apeló a la continuidad de su candidatura en alusión a sus intentos presidenciales anteriores (2017 y 2021). En su cierre, agradeció a sus jóvenes seguidores, a sus equipos de campaña y dejó el mensaje de que comenzaba la “segunda etapa”: la eventual segunda vuelta el 14 de diciembre y, de resultar victorioso, el gobierno desde marzo de 2026.

Según el último análisis del promedio de encuestas preludio a la veda electoral: la candidata oficialista Jeannette Jara lidera con alrededor del 28,5 % de intención de voto, mientras que Kast figura en segundo lugar con aproximadamente 19,9 %. Este contexto sugiere que ninguno de los candidatos reunirá más del 50 % en primera vuelta, por lo que la victoria se jugaría en una segunda vuelta. Desde el comando de republicano se da por hecho entrar a ese balotaje y proyectar un triunfo ahí.

El cierre de campaña de José Antonio Kast en el Movistar Arena combinó espectáculo, música y política en un formato de gran convocatoria, con un mensaje de seguridad, orden y cambio radical frente al modelo que representa la izquierda. Aunque su campaña logró llenar el recinto y generar atención mediática, su apoyo en las encuestas sigue detrás de Jara, lo que hace que su estrategia esté orientada claramente hacia el balotaje y no a una victoria en primera vuelta.