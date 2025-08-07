Por qué Trump ofrece USD 50 millones por Maduro

En una nueva muestra de contundencia, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos anunció recientemente un récord histórico: una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.Hasta ahora, la recompensa había sido fijada originalmente en 15 millones en 2020, como parte de una acusación en la que enfrenta cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y conspiración para importar cocaína a EE. UU.

En enero de 2025, tras la disputa por las elecciones venezolanas de julio de 2024 y la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato, el monto se elevó a 25 millones. Este nuevo incremento a 50 millones —dejando en claro su carácter histórico— subraya la determinación del gobierno estadounidense por hacer rendir cuentas a Maduro por presuntas violaciones graves. La fiscal general Pamela Bondi, en un comunicado difundido en redes, enfatizó que bajo el liderazgo del actual presidente, “Maduro no escapará a la justicia”.

¿Por qué esta escalada?

Las nuevas sanciones y la recompensa ampliada llegan en un contexto de fuerte tensión bilateral y condena internacional. Después de la controvertida reelección de Maduro en 2024, EE. UU., junto a la UE, el Reino Unido y Canadá, impusieron sanciones adicionales a altos funcionarios venezolanos. El gobierno de Biden insistió en que no reconocía la legitimidad de ese tercer mandato y calificó la elección como “fraudulenta”. En respuesta, Maduro acusó a Washington de venganza.

Las acusaciones de EE. UU. contra Maduro incluyen conspiración de narcoterrorismo —con penas mínimas de décadas, hasta cadena perpetua— así como importación ilegal de drogas y uso de armamento durante la comisión de esos delitos. Este panorama justifica el escalamiento en las medidas para atraer información clave que permita su captura.

Maduro vs. Trump: un choque persistente

Desde su vuelva a la Casa Blanca, Trump cargó contra Maduro a quien tildó de “dictador”. Pero esta vez en vez de contemplar una intervención militar, algo que generó divisiones incluso dentro de la región hace 4 años, lo cercó con sanciones comerciales

El nuevo anuncio de estos 50 millones de dólares representa un punto álgido en la estrategia estadounidense para presionar al régimen venezolano. La combinación de sanciones, acusaciones formales y una recompensa sin precedentes refuerza el mensaje de que el gobierno de EE. UU. está decidido a actuar —ya sea por vías judiciales, diplomáticas o informativas— para contrarrestar lo que considera una amenaza emanada del narco-Estado en Venezuela.

por R.N.