El Papa Francisco habló sobre el Holocausto y las ideologías que destruyen todo

El Papa Francisco aprovechó su discurso por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra este miércoles 27 de enero en el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en 1945, para alertar sobre "las propuestas ideológicas que comienzan queriendo salvar al pueblo y terminan por destruirlo", en referencia al nazismo.



"Recordar es una expresión de humanidad, recordar es un signo de civilización, recordar es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad, recordar es también estar atentos para que esto no suceda otra vez", señalado el Pontífice al hablar sobre el Holocausto durante la audiencia general de este miércoles en el Vaticano. "Estén atentos a cómo ha comenzado este camino de muerte, exterminio y brutalidad", agregó Jorge Bergoglio.



Francisco continuado con su ciclo de catequesis y reflexionó sobre la lectura de la Sagrada Escritura cuyas palabras, según ha señalado, "no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón".



"Me da fastidio cuando escucho a cristianos que recitan los versículos de la Biblia como si fueran loros", dijo desde la Biblioteca Apostólica del Vaticano, donde tuvo lugar la audiencia general sin fieles para prevenir la propagación del coronavirus. "El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica y moral, sino porque espera en un encuentro", concluyó el Papa.

