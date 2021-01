Berlusconi busca un gobierno de "unidad nacional" para reemplazar a Conte

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, líder del partido conservador, planteó hoy la opción de un gobierno de "unidad nacional" con el Movimiento 5 Estrellas tras la renuncia de Giuseppe Conte, presentada este martes por la mañana ante el presidente Sergio Mattarella. "La implosión de la mayoría actual bajo el peso de sus contradicciones es una consecuencia natural de su origen improvisado y contradictorio, que iba en contra del pronunciamiento de las urnas y que tenía como objetivo exclusivo impedir que gobernara el centro-derecha", marcó Berlusconi mostrando sus diferencias con Conte.



Para Berlusconi "el camino principal es solo uno: dejar que la sabiduría política y la autoridad institucional del jefe de Estado señalen la solución de la crisis, a través de un nuevo gobierno que represente la unidad sustancial del país en un momento de emergencia, o devolver la palabra a los italiano", remarcó. Para el ex primer ministro, "cualquier otra solución significa prolongar una parálisis que el país no puede afrontar". Si no hay acuerdo, deberán ir a las urnas.

Contel un jurista y profesor de derecho, fue citado tras la victoria en las elecciones del M5S y la Liga, que consensuaron su nombramiento como mediador. Pero el protagonismo Matteo Salvini, líder del principal partido de la derecha italiana, la Liga, detonó la coalición: en septiembre de 2019, Conte repitió como primer ministro de la coalición que se reformó para incluir como principal socio del M5S al Partido Democrático.



Por eso ahora Salvini festeja la dimisión de Conte: "Debería haber dimitido mucho antes, no le daban los números", subrayado Salvini, desde Turín. "En las últimas semanas el espectáculo Conte, Renzi, Di Maio, Mastella, Zingaretti, Tabacci ha sido desolador. Espero que si no tienen los números para gobernar, se hagan a un lado", marcó. La dimisión de Conte como primer ministro de Italia abre de nuevo el abanico de opciones para un país que, solo en la última década, ha tenido seis jefes estado, donde la inmensa mayoría de esos líderes llegaron al Palacio Chigi sin pasar por las urnas.