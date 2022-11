El polémico meme que publicó Elon Musk tras devolverle la cuenta a Trump

Elon Musk restableció la cuenta de Twitter de Donald Trump después de que los usuarios de la plataforma de redes sociales votaron por levantar la prohibición al ex presidente de los Estados Unidos. La cuenta de Trump fue suspendida en 2021 después de los disturbios en el Capitolio del 6 de enero, por violar las pautas de Twitter y por el riesgo de “más incitación a la violencia”.

La cuenta volvió a estar activa el domingo, aunque el expresidente aún no publicó nada para los más de 80 millones de usuarios que lo siguen. Su último tuit fue el 8 de enero de 2021, en el que declaraba que no asistiría a la toma de posesión de Joe Biden como el 46.º presidente de EE. UU.

Pero Elon Musk le hizo un guiño con un tuit picante, en el que puede verse el meme de una mujer posando seductora frente a un cura que reza, a la que el magnate dueño de Twitter agregó en inglés: "y no nos dejes caer en la tentación". ¿Un desafío a Trump para que se modere?

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9