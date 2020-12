Felipe le pide a Juan Carlos que no vuelva a España para la Navidad

El ex monarca Juan Carlos I se encuentra desde el pasado mes de agosto en Emiratos Árabes, a donde se afincó tras dejar España, a raíz de "la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados", como precisó al partir.

El padre de Felipe VI explicó entonces que deseaba alejarse y dejar el país para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado. Pero lo cierto es que era objeto de investigaciones por presuntas coimas cobradas a cambio de adjudicaciones, y evasión fiscales.

Radicado desde entonces en Abu Dabi para sortear el escándalo, propició sin embargo nuevos cuestionamientos al rol de la corona, y encendió el debate para una reforma constitucional que afecte a la monarquía parlamentaria.

En ese marco, su hijo el rey Felipe le habría pedido que permanezca en el “exilio”, negándole la posibilidad de volver para festejar la Navidad en familia, como pretendía el rey emérito: su plan era quedarse con su hija, la infanta Elena.

“Carlos ha dicho que le apetece volver, que está aburrido", aseguran los medios españoles. Sin embargo no lo hará. Las razones públicas han sido sanitarias: incluso se rumoreó que el rey emérito había contraído coronavirus y que estaba internado en una clínica de Abu Dhabi, cosa que fue prontamente desmentida por el Palacio de la Zarzuela, residencia real.

Los temores de Juan Carlos, y también de Felipe, radican en las investigaciones abiertas en Suiza y en la Fiscalía del Supremo sobre supuestas donaciones millonarias recibidas de Arabia Saudí que no fueron declaradas a Hacienda.

Escándalo que disparó las críticas de Podemos en el Congreso español, y el pedido de que se permita investigar al rey emérito. El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, criticó que los abogados del Congreso traben las peticiones para que se creen comisiones parlamentarias destinadas a investigar las presuntas irregularidades de Juan Carlos.

"Respetamos que haya personas que crean que la manera más adecuada o eficiente de jefatura del Estado sea la monarquía. Pero no parece razonable que no se permita al Parlamento evaluar a esa institución. No tiene sentido. Demuestra que hay cada vez más separación entre los que se sienten más monárquicos y los que nos sentimos más parlamentarios", marcó.

En el mismo sentido, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, admitió que la regularización fiscal que ha hecho Juan Carlos I revela que el rey emérito tuvo un comportamiento "decepcionante". Pero insistió que esto "no afecta" a la monarquía parlamentaria y que su hijo, Felipe VI, es "un buen jefe de Estado".

Con ese mismo argumento, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió "prudencia y tranquilidad" en torno al debate sobre una posible reforma constitucional que afecte a la monarquía parlamentaria, al señalar que ello constituye jugar con la idea de nuestro modelo de estado, "que es un arco de bóveda del que podemos quitar una pieza y que se derrumbe todo".