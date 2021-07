Grieta uruguaya: Lacalle Pou y Pepe Mujica enfrentados por Argentina

La relación entre Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández es tensa desde el cruce que tuvieron en la cumbre de presidentes del 26 de marzo, en la que el presidente uruguayo sostuvo que el Mercosur no podía "ser un lastre" que frenase el avance comercial de su país.

El presidente argentino recogió rápidamente el guante y contestó que si Argentina era considerado un lastre, "que tomen otro barco". Tres días después, Lacalle insistía con que se le "aflojen la piola" a su país para poder negociar con terceros.

Hoy, en la víspera de otro encuentro del bloque comercial sudamericano, Lacalle Pou vuelve a manifestar su voluntad de conversar con terceros países para negociar acuerdos comerciales por afuera del Mercosur, algo que la Cancillería argentina definió como un incumplimiento del Tratado de Asunción, el documento fundacional del bloque firmado en 1991 por los estados miembro.

Voceros del área que dirige Felipe Solá indicaron que "se incumple con el artículo primero del Tratado, en lo que se refiere a contar con una política comercial común con respecto a terceros", y no sólo con la Resolución 32 del 2000 argumentada por Uruguay.

En tanto, la Cancillería uruguaya reivindicó su pertenencia al Mercosur, pero insistió que que comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales extrazona". Para Lacalle Pou esta posición es en defensa de "la modernización del bloque", a través de una agenda de negociaciones externas sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente".

Las palabras de Lacalle Pou fueron criticadas por el ex presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica: "Las declaraciones de la autoridades nos enfrentan con el Mercosur. Deberían ser más claros. Si intentan instalar un país de libre cambio en esta región del mundo deben hablarlo con claridad. Subyace detrás de esta decisión proyectos que nada tienen que ver con el Mercosur", afirmó.

"Nosotros como pequeño país tenemos un problema, perdemos muchos millones de valores arancelarios que perdemos en el mundo. El valor agregado lo vendemos en la región a Argentina y a Brasil, por eso importa los convenios entre nuestros países", remarcó Mujica. Y agregó: "Este mundo es liberal para venderte, pero para comprarte, se pone la careta”.

El ex mandatario remarcó que las peleas entre los dos países no deberías existir. “No somos hermanos con la Argentina, nacimos en la misma placenta. Es una cosa más fuerte, somos una especie de cosa que tiene el mismo origen. He andado mucho por el mundo y el lugar donde los uruguayos se mimetizan mejor es en la argentina. No parecen extranjero, parecen lo mismo”.