Video: porqué Maduro se quejó del ghosting

“No dejes en azul a nadie, ¡chico!, vamos a responder los mensajes. #nicolasmadurom #whatsapp #humor #tiktok #viral”, posteó Nicolas Maduro, acompañado de un video con cierta pretensión humorística, en su flamante cuenta de TikTok. La grabación del mandatario venezolano también fue replicada en sus otras redes sociales y apunta a la actitud del ghosteo que suele verse en algunos usuarios de redes sociales.

“Sabes que rabia da que a uno le deje en azul, chico. Responde vale. Lo mínimo que tienes que responder es Ok. Más nada, Ok. Responde vale”, comenzó Maduro el video, junto con una serie de sonidos editados y pequeños fragmentos de memes, continuando con un acting. “¡Mira aquí me llegó! ¿Te diste cuenta? ‘Viste’ le voy a poner. Yo me autopropongo responder todos: sí, bien, ok, excelente, aprobado, avanzar, vencer. Un gesto de cortesía mínimo. Si se puede responder, no dejes en azul a nadie, chico”, concluyó el dirigente chavista.

Conocido como ghosting, por la palabra del inglés ghost (fantasma), se trata ni más ni menos que de terminar toda comunicación, sea dentro de una relación afectiva, amistosa o laboral; cortando todo contacto con la otra persona sin dar ninguna explicación y ni respuesta alguna. A diferencia del bloqueo, el ghosting no impide que lleguen los mensajes del otro sujeto, sino que implica en ver el mensaje, pero sin tomar ningún compromiso en responder.

Considerado como un fenómeno de la era de las redes sociales y la virtualidad, muchos especialistas opinan que el ghosteo está implícito en la forma en la que se accede a los vínculos actualmente. Salvaguarda narcisista, decisión individual o desvinculación socioafectiva, son algunos de los diagnósticos que los expertos observan en este comportamiento que se reduce en “dejar en visto” a alguien.

por R.N.