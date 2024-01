Quién es Travis Kelce, el novio de Taylor Swift

Travis Kelce participó de manera activa en lo que fue la importante victoria de su equipo, Kansas City Chiefs, contra los Ravens por 17-10 dentro del torneo de la National Football League (NFL). También, con la obtención de 116 yardas y un touchdown, el oriundo de Ohio batió el récord de recepciones en playoffs de esta temporada. Por ese motivo, el conjunto del estado de Kansas avanzó al gran evento final: el Super Bowl.

Por supuesto, las cámaras estuvieron presentes no solo en el partido. Al final del encuentro, en pleno festejo en el campo de juego, Taylor Swift abrazo y beso a su novio, felicitándolo por el resultado obtenido. La cantante de "All too well” y "New Romantics" estuvo observando el juego desde los palcos, vestida con un suéter de color rojo y una falda negra.

Algunos medios norteamericanos ya especulan que Taylor Swift y Travis Kelce se comprometerán en su primer aniversario, en el mes julio. Además de la asistencia por parte de artista a los eventos deportivos, el novio también suele acompañar a la cantante en sus giras. En Buenos Aires, el deportista estuvo presente cerca del escenario en River en el Eras Tour.

“Empezamos a salir justo después. Así que tuvimos un tiempo considerable en el que nadie lo sabía, lo cual agradezco, porque llegamos a conocernos”, declaró la compositora a la revista Time, refiriéndose al momento que el Kelce la invito a salir, en medio de su gira por Missouri, y destacó: “Una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, nos estamos mostrando para el otro, otras personas están allí y no nos importa”.

El pasado de Kelce es conocido. Asistió a Cleveland Heights High School, donde practicó football americano, jugando tres años como quarterback, y registrando un total de 2,539 yardas como sénior. También consiguió 1,016 yardas de carrera para 10 touchdowns, y 1,523 yardas de pase en 103-de-198 intentos, con 21 touchdowns y 8 intercepciones en 2007. Cifras que lo posicionaban como una promesa del deporte.

Considerado 3 estrellas por Rivals.com, Kelce se graduó en la Universidad de Cincinnati, donde jugó para los Bearcats. Sin embargo, obtuvo el profesionalismo al firmar un contrato de 4 años por 3.12 millones de dólares con Kansas City Chiefs. En 2016, su exitoso desempeño le permitió renovar su contrato 5 años más, a razón de 46 millones de dólares.

En caso de ganar con los Chiefs, Kelce sumará su tercer Super bowl. La primera fue ganada en la temporada 2019-2020 a San Francisco por 31-20, convirtiéndose así en campeón de la 54.ª edición de la misma. Tres años más tarde, repetiría victoria en la Super Bowl LVII, derrotando a los Philadelphia Eagles por 38 a 35, consagrándose como uno de los mejores jugadores históricos en su posición.