Bajar de peso: cómo el alcohol impide la reducción de grasa

“Todo lo que he aprendido de la industria del fitness en los últimos 6 años: elimine el alcohol por completo. Es una pesadilla para la función cognitiva, el sueño, la recuperación, la pérdida de grasa y el desarrollo muscular”, detalló el usuario Santiago en su red social X. El influencer dio a conocer unas seguidillas de tips para la eliminación de grasa.

En el hilo de @San_SCF, el tuitero señaló a las bebidas alcohólicas como el principal causante en el desarrollo de la grasa en el cuerpo. En coincidencia, un estudio del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) difundido por la BBC, se sostuvo que “consumir dos cervezas al día equivaldría a comerse unas 370 hamburguesas al año”.

“Las calorías del alcohol se califican como “calorías vacías”, es decir, sin valor nutricional. Consumir alcohol reduce la cantidad de grasa que el cuerpo debe quemar para obtener energía”, destacó el análisis del organismo británico y agregó: “Una lata de 330 ml de cerveza contiene unas 142 calorías, es decir, media hamburguesa. 50 ml de ron equivale a unas 120 calorías. Si a eso le sumamos 250 ml de bebida cola, la reconocida Cuba Libre asciende a unas 225 calorías”.

“Sin embargo, tomar una botella de vino equivale a comerse más de tres hamburguesas. El problema es que no mucha gente es consciente de su ingesta de calorías cada vez que se va de copas”, concluyó la NHS. Por su parte, adhiriendo a la tesis que se debe la reducir el consumo de bebidas con alcohol, el influencer Santiago es mucho más optimista y aseguró que “es física, matemática, biológica y científicamente imposible estar en un déficit calórico y no perder peso".

“Los alimentos saciantes, y bajos en calorías deberían representar mayoría de lo que comes. Con solo esto cambiarás tu composición corporal. Si recién estás empezando a levantar pesas, es posible que la báscula no cambie mucho al principio. Ten paciencia, estás desarrollando músculo. Levanta pesas 2-3 hs por semana. Sigue una rutina de cuerpo completo, o bien dividido cada día. Es más fácil no comer 300 calorías que quemar 300 calorías”, manifestó el influencer y aclaró: “El cardio no sirve para perder grasa, sino para mejorar la salud”.

Entre las recomendaciones del tuitero se encuentran el uso de cafeína, para suprimir el apetito, y elegir ejercicios en el gimnasio que realmente se disfruten. “Comer bien no es comer perfecto, el balance y disfrute es clave”, resaltó y cerró: “Lo mejor es cero alcohol, pero con un trago de vez en cuando, si lo disfrutas, no es el fin del mundo”.

Los expertos señalan que el hígado, es el encargado de metabolizar el alcohol y cuando lo detecta, entiende que es una sustancia de la que se tiene que ocupar lo más rápido y eficaz posible. Cuando una célula hepática obtiene la suficiente energía por parte del alcohol deja de utilizar los combustibles energéticos habituales, por lo tanto, le va a sobrar energía y es ahí donde decide almacenarla en el tejido adiposo.

Incluso los especialistas han destacado, recientemente, que el alcohol no fija la grasa, sino que ayuda a producirla porque este tipo de bebidas contienen una gran cantidad de calorías, que se consume muchas veces acompañadas de alimentos altos en grasa que puede llegar a sumar bastante.