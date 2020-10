VIDEO: cómo es el equipo itinerante que Salud envía a las provincias

Argentina ya es el sexto país con más casos de Covid-19, en la medida en que el brote del virus se calma en el área metropolitana Buenos Aires pero crece en el interior. Para atender la emergencia en ciudades que carecen del suficiente personal sanitario capacitado, el Ministerio de Salud nacional ha creado un equipo itinerante de profesionales, según lo ha retratado el canal de TV estatal alemana Deutsche Welle (DW). DW viajó a Rosario a entrevistar al médico Lucas Coradini y el enfermero Felipe Marques, que capacitan a colegas que hisopan a personas que concurren con turno y sin bajarse de su automóvil. Lucas y Felipe pertenecen el equipo itinerante que envía el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias con brotes y que requieren más personal sanitario. "Mi función acá es de capacitador para todo el equipo en cuestiones de triage (clasificación de pacientes), criterios clínicos, temas de logística", contó el joven médico. Hace tres meses, Lucas se sumó al equipo de lucha contra el Covid-19 primero en Buenos Aires, donde comenzó el brote en Argentina, y ahora en las provincias, a donde se ha mudado el virus. "Mis maestros, mis profesores, son mayores de 60 años y era el momento de cuidarlos y salir", contó.

Felipe es brasileño, estudia medicina en Buenos Aires y ha aprovechado la paralización de las clases presenciales para sumarse al equipo itinerante. "Mi función como enfermero es capacitar a los voluntarios que se suman en las universidades a la técnica del hisopado y también a la cuestión logística", relató el joven enfermero que enfrenta el virus a diario. "A mí no me da miedo el Covid sino que me da miedo lo que pueda hacer el Covid o el virus con la gente que tiene factor de riesgo, con la gente que no tiene accesibilidad a la salud", cuenta Felipe. Otros cinco integrantes del equipo han venido a Rosario, incluidas tres enfermeras que trabajan en una terapia intensiva.

En Buenos Aires, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó a DW por qué ha formado este equipo de 700 profesionales que está actuando en 20 de las 23 provincias de su país: "En un país enorme como es Argentina, y además federal, es también un gesto solidario estar en los lugares donde más necesitan en el momento en que más lo necesitan". El ministro evalúa la propagación del virus en un país que ocupa el 17mo puesto en muertes por millón de habitantes: "Hoy, nuestro sistema de salud tiene un 50% más de camas críticas de unidades de terapias intensivas que las que tenía hace cinco meses. Eso nos permite afrontar los momentos más difíciles, que son los que han pasado en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y lo que empieza a pasar en otros lugares, sin tener que rechazar enfermos". Mientras tanto, en la sociedad argentina está instalado el debate sobre si la extensa cuarentena ha sido eficaz.

por R.N.