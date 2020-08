Los anticuerpos contra el Covid duran poco y habría que vacunarse todos los años

“Ayer muerieron casi 7 personas por hora, no quiero sembrar pánico, pero tampoco es un chiste, no podemos dejar de tenerle respeto a esta enfermedad”, remarcó Elena Obieta, médica infectóloga miembro de Sociedad Argentina Infectología en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

“No sabemos si estamos en el pico, antes de ayer tuvimos un 50 % de hisopados positivos. Tenemos mucha circulación del virus y hasta que no tengamos una vacuna en el mundo, hay que respetar las medidas que dije antes. No sabemos cuándo se va a terminar esto”, añadió.

La Sociedad Argentina Infectología fue esta semana una de las 40 asociaciones médicas firmantes de una carta que alertaba sobre la crecida exponencial de casos y el relajo en las medidas de distanciamiento y cuidados.

“Hay algunas personas jóvenes que se van al tacho”, se enojó Obieta, en sintonía con el mensaje presidencial, que pedía la colaboración de la población juvenil para cumplir con la cuarentena. “La cuarentena sirvió y hay que seguir", señaló.

“¿Tan difícil es mantener los 2 metros de distancia, utilizar un barbijo y lavarse las manos? Estamos en el horno si no respetan eso”, agregó Jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Municipalidad de San Isidro.

“Cambio todos los aplausos de las personas por estas simples cosas y no evadir las medidas que se dan”, expresó la médica infectóloga. “Hay mañanas que me despierto y me pregunto si ya pasó esta pesadilla”, sinceró.

La pesadilla pasará cuando llegue la vacuna. ¿Pero cuán efectiva será? “Los anticuerpos en esta enfermedad duran poco y probablemente tengamos que vacunarnos todos los años”, explicó Obieta. “Cuando uno vacuna genera anticuerpos engaña al agente causante de la enfermedad”.

“Se ha visto que una persona que tuvo coronavirus puede ser donante de plasma durante 3 meses y luego los anticuerpos se caen. Y quien dona, no se queda sin anticuerpos, eso hay que aclararlo. El plasma es un tratamiento bastante efectivo, creemos que sirve, pero tovadía tenemos que demostrarlo", cierra Obieta.

por R.N.