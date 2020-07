El protagonismo de los famosos para exponer trastornos alimenticios

"Me parece buenísimo que los famosos cuenten de sus trastornos alimenticios", celebra Agustina Murcho, licenciada en Nutrición y especialista en trastornos alimenticios. El "bullying alimenticio" se ganó un lugar preponderante en la agenda mediática esta semana.

"Los trastornos, en general, se crean en la adolescencia. Y es importante que se hable, porque un trastorno alimentario solo una cuestión de sobrepeso. Hay personas con trastornos alimentarios que tienen un cuerpo normal. Son personas que se aislan mucho para no comer, o que comen mucho y después van al baño", marca Murcho

"Cuando una persona baja de peso y tiene cambio de humor es un indicio. Pero a veces el trastorno se esconde muy bien y no se nota. Es probable que Catherine Fulop no haya visto los signos porque Oriana Sabatini no llegó a la desnutrición", apunta la nutricionista sobre uno de los casos insignes de la semana.

“Era muy difícil, porque uno no terminaba de darse cuenta si realmente era así, porque ella lo ocultaba. Yo le preguntaba si había comido y me decía que sí. Siempre la vi comiendo y la vi bien”, había dicho Fulop esta semana al ser consultada por los medios tras el video en Instagram de su hija.

"Si el trastorno lo agarrás al principio, es más fácil para tratarlo. Lo alimenticio es más fácil de monitorear, y cuantificable. Pero detrás hay un trasfondo psicológico, y lo psicológico siempre tarda más que lo alimenticio en el tratamiento. Son tratamientos largos", advierte la especialista en nutrición y bullying.

"La mayoría no tiene buena relación con la comida. No hay buena educación alimentaria, y en cuarentena están floreciendo muchos trastornos porque aparecen cosas que generan estrés. En cuarentena cuando alguien saltea comidas, después come muchp. En general, los trastornos se dan en mujeres porque son las que sufrimos más la presión del cuerpo perfecto. Pero ahora están aumentando los trastornos en los hombres", suma Murcho.

