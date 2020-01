Música: cuáles serán los grandes recitales del 2020

Como siempre, la llegada más o menos intensa de artistas extranjeros depende muchísimo más de las posibilidades de cerrar las cuentas en función del tipo de cambio que de los deseos de músicos, cantantes, productores y público. Eso, más allá de que nuestro país, siempre con Buenos Aires a la cabeza, sigue siendo una plaza muy atractiva para los visitantes.

En función de la cantidad de figuras que ya están programadas para el año próximo, debemos suponer entonces que el dólar sin recargos “turísticos” aún resulta accesible; o al menos lo suficiente como para que las cuentas puedan cerrar para todos.

Hasta el momento, le tocará al español Manuel Carrasco dar el puntapié inicial para la temporada grande de 2020 con su concierto del teatro Gran Rex el 14 de febrero en medio de su gira internacional. Aunque en enero pasará por aquí el norteamericano Donavon Frankenreiter para hacer un show en Museum Live, para una convocatoria menor, el 14 de enero.

A partir de ahí, la lista se agrandará con Eros Ramazzotti (Luna Park, 14/2), Ricardo Montaner (Movistar Arena, 16/2; Orfeo Superdomo de Córdoba, 18/2), Ozuna (Movistar Arena, 21/2), Alejandro Sanz (Hipódromo de Palermo, 22/2), Ricky Martin (Orfeo Superdomo, 25/2; Movistar Arena, 27 y el 29 de febrero), Backstreet Boys (Campo Argentino de Polo, 7/3), Maroon 5 (C. Arg. Polo, 12/3), Pat Metheny (Luna Park, 13 y 14/3), Cazzu (Luna Park, 14/3), Creedence Clearwater Revisited (Luna Park, 17/3), “Gracias totales” (homenaje a Soda Stereo) (C. Arg. Polo, 21 y 22/3), Chayanne (Superdomo de Córdoba, 19/3 y Movistar Arena, 21/3), Tokio Hotel (Gran Rex, 21/3), Lindsey Stirling (Luna Park, 23/3), Ara Malikian (Luna Park, 17/4; El Círculo de Rosario, 18/4), Metallica (C. Arg. Polo, 18/4), Toquinho (Gran Rex, 1/5), Nighwish (Luna Park, 7/5), Kiss (C. Arg. Polo, 9/5), Louis Tomlinson (Movistar Arena, 15/5), Cristian Castro (Movistar Arena, 23/5; Orfeo Superdomo, 24/5), Billie Eilish (DirecTV Arena, 2 y 3/6), Sergio Dalma (Espacio Quality de Córdoba, 30/5 y Luna Park, 5/6), Harry Styles (Estadio Hípico, 11 y 12/10) y Michael Bublé (Movistar Arena, 17/10).

Y hay que sumar el siempre esperado festival Lollapalooza que esta vez ocurrirá por tres jornadas, entre el 27 y el 29 de marzo, con un line up surtido que incluirá, entre otros, a The Strokes, Guns N' Roses, Lana del Rey, Gwen Stefani, Travis Scott, Martin Garrix, Vampire Weekend y los criollos Fabulosos Cadillacs. Por el lado de los artistas locales, ya están anunciados Las Pelotas (Hipódromo de Palermo, 25/4), el remozado Los abuelos de la nada (teatro Ópera, 2/5), Conociendo Rusia (Gran Rex, 14/5), Airbag (Luna Park, 12/6), Coti (Luna Park, 13/6) y Kevin Johansen (Gran Rex, 8/5).

Entre lo que aún espera confirmación, pero circulan fuertes rumores, están AC/DC, que tendría nuevo disco y gira internacional, y Taylor Swift, que andará en julio por Brasil y quizá estire su viaje hasta Buenos Aires.