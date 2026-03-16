Olé olé olé: Sabrina Carpenter "argenta" en el Lollapalooza

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter fue una de las grandes protagonistas del cierre del Lollapalooza Argentina 2026 con un recital que combinó pop, teatralidad y una fuerte interacción con el público. Este domingo 15 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, la artista encabezó la última jornada del festival ante un predio colmado. El show, de aproximadamente una hora y cuarto de duración, coronó la undécima edición del evento y se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

La artista subió al escenario con una estética inspirada en un set televisivo, dominado por colores rosa y rojo y cámaras escénicas con sus iniciales, una puesta que reforzó el carácter performático del espectáculo. Desde los primeros minutos mantuvo un diálogo permanente con el público argentino, agradeciendo el recibimiento y alentando a los fanáticos a cantar cada estribillo. El repertorio incluyó temas recientes y éxitos que la consolidaron como una de las figuras del pop global. Entre las canciones interpretadas estuvieron “Busy Woman”, “Taste”, “Good Graces”, “Slim Pickins”, “Coincidence”,“House Tour”, “Tears”, “Feather”, “Bed Chem”, “Don’t Smile” y el cierre con el hit “Espresso”.

Uno de los momentos más celebrados del concierto ocurrió durante la interpretación de “Juno”. En ese segmento, Carpenter realizó su habitual dinámica escénica de “arrestar” simbólicamente a una celebridad presente en el público. La elegida fue la cantante argentina María Becerra, quien apareció en las pantallas gigantes del predio mientras la artista estadounidense elogiaba su estilo y su presencia. La escena generó gritos y aplausos de los miles de asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, reforzando la conexión del show con el público local.

El publicó recibió a la artista de éxitos como “Please Please Please”, “Feather” y “Manchild”con un "Olé, olé, olé", el clásico aliento que los fans locales acostumbran halagar a los músicos internacionales. La interprete incito a los miles de concurrentes con el reconocido cántico que de inmediato reproducierón la ovación. La respuesta de la vocalista fue de satisfacción con un "very good".

Aunque la actuación marcó su debut como figura principal en el festival en Argentina, no fue su primer contacto con el público del país. Carpenter ya había visitado Buenos Aires en 2023 como artista invitada en la gira “The Eras Tour” de Taylor Swift, experiencia que amplió su base de seguidores en la región. En esta ocasión regresó en el punto más alto de su carrera, consolidada como una de las voces del pop contemporáneo.

Nacida en Pennsilvania, Carpenter se hizo conocida inicialmente como actriz en la televisión juvenil y luego se proyectó como cantante pop. En los últimos años su popularidad creció con una serie de sencillos que dominaron plataformas y radios, entre ellos “Espresso”, Este último, perteneciente a su álbum Man’s Best Friend publicado en 2025, alcanzó el número uno en varias listas internacionales y consolidó su presencia global.

El crecimiento artístico también se reflejó en el circuito de premios y nominaciones. Carpenter fue destacada en distintas ceremonias de la industria musical y participó en galas de alto perfil como los Premios Grammy, además de encabezar festivales internacionales y giras propias en estadios. Con ese contexto, su actuación en Buenos Aires funcionó como una síntesis de su momento artístico: una estrella pop en ascenso que convirtió el cierre del Lollapalooza argentino en un espectáculo colorido, coreado y celebrado por miles de fanáticos.