Una cerveza bien helada

* * * Un poco teletón, aunque sin el vértigo de ir viendo en vivo la suma de las donaciones. Un poco festival, aunque con buen tino nunca se lo mencionó así. Un poco programa periodístico/documental, con entrevistas en vivo o grabadas previamente y con mucho –y en algunos casos muy bueno– material de archivo de festivales anteriores. Homenajes a Charly García y Gustavo Cerati. Y bastante, por cierto, de un largo acontecimiento publicitario de la marca auspiciante que, este año, no pudo poner su encuentro rockero en algún estadio de Buenos Aires o del resto del país.

Fueron dos largas tiradas de más de cuatro horas cada una que se pudieron ver por varias plataformas digitales. Hubo muy pocos auspiciantes, más allá de la empresa cervecera organizadora, y la transmisión se hizo desde los estudios Romaphonic (ex Circo Beat, cuando lo instaló Fito Páez). Bebe Contepomi, que le puso buen tono y resistencia a tanto tiempo en el aire, fue el maestro de ceremonias, acompañado por Marcelo Fernández Bitar, Ayelén Velazco, Yamila Trautman y Lucía Wei He, que aportaron conocimiento del tema rockero, profesionalismo periodístico o datos para que el público pudiera hacer sus aportes solidarios. Popart Music fue la productora de toda esta movida que requirió mucha apoyatura logística y económica en la previa; por caso, para que muchos músicos contaran con los elementos necesarios para hacer las grabaciones caseras. Y, según se explicó reiteradamente, la suma de lo recaudado irá en partes iguales a la fundación Conciencia –que atiende comedores comunitarios– y a un fondo para el personal no artístico ligado al espectáculo que, por estos tiempos de encierro, vio sus ingresos reducidos a cero. Al momento del cierre de esta nota no se conocía aún el monto recaudado puesto que se seguirían recibiendo aportes durante la semana. Lo que sí se dijo oficialmente, aunque la cifra resulta un poco exagerada, es que un millón de personas se conectaron para verlo en vivo.

En lo artístico, quedará poco para el futuro, más allá de lo simbólico. En los recitales hogareños, siempre preproducidos y sin grandes novedades respecto de lo que ha estado viendo, pasaron algunas figuras consagradas, como León Gieco, Vicentico, Sr. Flavio, Ciro y los persas, Las Pelotas, Jauría, Eruca Sativa, Miss Bolivia, Juan Ingaramo, Ratones Paranoicos, Marilina Bertoldi, Miranda, Celeste Carballo, Richard Coleman, Fer Ruiz Díaz, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Gustavo Santaolalla, Las Pastillas del abuelo, Él mató a un policía motorizado, Bersuit Vergarabat, La burrita cumbión, Fabiana Cantilo, Los Tipitos con Lito Vitale, Los Caligaris + Auténticos Decadentes o Juanchi Baleiron, que tocó en vivo en el estudio. Fueron distintos los Babasónicos mostrando la cocina de una canción y sorpresiva la presencia de La Sole con banda pop haciendo un tema de Páez. Y hubo saluditos de Jack Johnson, Rubén Albarrán y Campino. El resto: muchos artistas emergentes y más pop que rock and roll, en una extensa lista que abarcó a Barbarita Palacios, Ministerio de energía, Miranda Johansen, Valdés, Zoe Gotusso, Florian, Potra + Juliana Gattas, Hombres bien, Paula Maffia, Patricio Sardelli –otro que sorprendió haciendo el “Himno Nacional” en guitarra–, Viva elástico, Barbi Recanati, Weste, Los mentidores y Julieta Rada, entre unos cuantos más.