Un mundo desde casa

Ocho horas de transmisión por redes: seis en la previa y dos en el horario central, que también divulgó Telefe en diferido. Una enorme lista de personajes. Imágenes de todo tipo. Paneos por muchos sitios del mundo, inclusive de nuestro país. Discursos de personas ligadas a la cultura y a la política: Victoria y David Beckam, Michel Obama, Laura Bush, Tijjani Muhammad-Band (presidente de las Naciones Unidas), Kate Winslet, Matt Damon, Laverne Cox, Pierce Brosnan, Bill Gates y su esposa Melinda, Oprah Winfrey, Erna Solberg, Mattthew McConaughey varios más. Un fin solidario: el de juntar fondos para la Organización Mundial de la Salud. Y con Lady Gaga como curadora y Global Citizen y la propia OMS como organizadores, “One World: All Together At Home” fue sobre todo un enorme despliegue de tecnología que permitió ver online, desde sus casas o sus estudios, a una larga lista de cantantes, a solas con sus teclados o sus guitarras o acompañados por sus propios músicos también desde lejos.

Más allá de la monumental cifra de 130 millones de dólares que se habrían recaudado para la causa, este larguísimo recital/performance solidario tuvo dos partes bien marcadas: las primeras seis horas que arrancaron a las 15.00 (hora de Argentina) del sábado y otras dos, centrales, a partir de las 21.00. Y no necesariamente se repartieron los turnos de acuerdo con la significación artística o el nivel de convocatoria, porque en ambos momentos hubo figuras más o menos consagradas y artistas de los talentos y las repercusiones más variadas.

Por el primer tramo pasaron, entre otros y en absoluta supremacía del pop joven, Andra Day, Niall Horan, Sofi Tukker, Mary Harris, Adam Lambert, Rita Ora, Hussein Al Jasmi, Kesha, Katia Labeque, Yo-Yo Ma, Lang Lang y Gina Alice Redlinger (en piano a cuatro manos), Luis Fonsi, Jessie J, Charlie Puth, Milky Chance, Liam Payne, Black Coffee, The Killers, Jessie Reyez, Picture This, Ben Platt, Delta Goodrem, Jacky Cheung, Amit Mishra, Annie Lennox, Juanes, Zucchero, Jack Johnson, Common, Finneas, Michael Bublé, Eason Chan, Sheryl Crow, Sebastián Yatra o Billy Ray Cyrus, en una variopinta paleta de nacionalidades y estilos pero sin argentinos a la vista.

Aunque por cierto, el plato fuerte arrancó cuando los presentadores Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Steve Colbert dieron comienzo al tramo central. El puntapié sonoro inicial fue para la promotora Lady Gaga con la canción “Smile” de la película “Tiempos modernos” de Charles Chaplin. Y el ahora más deslumbrante desfile se amplió con Stevie Wonder, Paul McCartney (que dedicó a su madre enfermera una casera versión de “Lady Madonna” al piano), un maravilloso Elton John lookeado y producido desde un piano de cola instalado el patio de su casa para “I’m Still Standing” y los Rolling Stones, que sorprendieron con la batería de Watts sin platos ni parches, con imágenes excelentemente montadas para “You Can’t Always Get What You Want”. Por esas dos horas finales pasaron además Kasey Musgraves, The Roots, los muñecos de Plaza Sésamo, Maluma, Chris Martin de Coldplay, Camila Cabello con Shawn Mendes, Eddie Vedder (gran versión de “River Cross” con órgano), Lizzo, Keith Urban (que dejó ver asomando a su esposa Nicole Kidman), Jennifer López, el dibujo Bob Esponja, Billie Joe Armstrong de Green Day, Billie Eilish con su hermano Finneas al piano y Taylor Swift. Y todo terminó con un espectacular “The Prayer”, de la película “La espada mágica”, con las voces de Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli y un desmesuradamente histriónico Lang Lang en piano.