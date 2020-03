Pat Metheny, la leyenda del jazz que idolatra a Piazzolla

El 10 de febrero pasado, falleció Lyle Mays, quien fuera compañero de muchos momentos de Pat Metheny. Conmovido, publicó una larga nota en sus redes. “Cuando empezás en un grupo” –decía en un fragmento de ese texto-, “tenés la obligación de elegir a los mejores músicos y la obligación de crear el entorno para que ellos hagan lo mejor posible. Con Lyle, como con Steve Rodby, ese lugar mío de liderazgo nunca fue tan determinante. Con ellos, siempre fue más una conversación que parecía infinita. Mi atracción inicial al talento de Lyle llegó sobre todo por sus sensacionales habilidades como pianista. Y me di cuenta desde la primera vez que lo oí, que su obra reflejaba un profundo y natural sentido de la orquestación.”. La música y los músicos son temas centrales en la vida del artista nacido en Missouri; y también lo fueron en esta conversación con Noticias.

La primera vez que vino a la Argentina fue en 1985, para presentar su álbum “First Circle”, con Pedro Aznar en la banda y Astor Piazzolla entre el público. “Es difícil creer que haya pasado tanto tiempo desde que actué por primera vez en Buenos Aires. Ahora, hace tiempo que no voy y lo extraño. Hubo un tiempo en el que iba con cierta regularidad. Estoy muy feliz de volver y, sin dudas, uno de los mejores recuerdos de mi vida es el haber tocado en Shams con Piazolla sentado en la mesa principal varias noches y conocer así a uno de mis principales héroes”.

NOTICIAS: ¿Cómo será este regreso a la Argentina?

METHENY: Vamos con Antonio Sánchez en batería, Linda May Han Oh en bajo y Gwilym Sincock en piano. Y lo que sonará es una muy amplia colección de algunos de mis músicos favoritos y una parte importante de mi propia obra. Estoy seguro de que las personas que me han seguido lo pasarán muy bien; pero esta banda es tan especial que inclusive cualquiera que no sepa nada de mí podrá disfrutarlo.

NOTICIAS: ¿Cómo han influido en su música los cambios políticos y culturales en tantos años de carrera?

METHENY: Muchas de nuestras actitudes hacia la cultura están en relación con el momento y el lugar en que nos ha tocado nacer. A través de la música, mi pensamiento se enfoca no sólo en el contexto o en la historia de los últimos 400, 2500 o 10000 años, sino que suelo ir mucho más allá. Siento que me conecto con los últimos 300000 años de nuestra existencia como especie. Lo que caracteriza a la buena música es que trasciende a la cultura en que ha sido hecha, aún cuando pueda estar profundamente arraigada en un lugar o un contexto determinados. En este momento, con un mundo en permanente cambio, hay grandes desafíos culturales y políticos que todos tenemos que enfrentar. Y quizá, el lenguaje de la música pueda servir como un ideal de encuentro para muchos de los objetivos a los que aspiramos colectivamente. Puede parecer que nuestro aporte es insignificante, pero creo realmente que, al final, suma y hace la diferencia.