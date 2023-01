Abbey Road costero: Rodríguez Larreta pifió la calle

Paul Mc Cartney tenía algo que ver pero el jefe de gobierno porteño tomó con su banda la calle equivocada. La opción correcta no era Abbey Road, el cruce que simbolizó el paso a la inmortalidad de los Beatles en 1969 sino, por el contrario, Lonely Road, una balada nostálgica de 2001 que dice en su arranque: “traté de encontrar algo nuevo, pero todo lo que pude hacer fue llenar mi tiempo pensando en vos”. Vale decir, Horacio Rodríguez Larreta no descubrió mejor forma de comunicar su proyecto presidencial que con una foto empalagosa de porteñidad que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales no hubiese podido contrarrestar ni con la estampita de Atahualpa Yupanqui y de Jorge Cafrune bordada en su camisa.

Si de algo sirvió semejante imagen de soledad y encapsulamiento metropolitano apenas aromatizado por las muy saludables hierbas jujeñas fue para dejar al descubierto el vacío de un incipiente tablero político dónde se van apilando los candidatos metropolitanos que en pocas semanas deberán salir a caminar la cancha nacional haciendo las piruetas que Sergio Massa ensayó hace un tiempo con el recordado spot “tajaí”. Y ello vale tanto para Javier Milei, Patricia Bullrich como para María Eugenia Vidal. En palabras de Macedonio Fernández, hasta ahora hay tan pocos referentes políticos nacionales en las fotos que falta uno más y no cabe.

¿Terminarán saliendo los titulares a la pista como lo viene pidiendo el ex senador Miguel Pichetto? Incierto aún. En realidad, la pregunta del millón no se trata acerca de si habrá o no titulares en la elección 2023 sino candidatos nacionales. Hasta ahora la respuesta es “no sabe, no contesta”.

(*) Por Daniel Montoya, analista político.

