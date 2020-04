El marketing presidencial

Mi pandemia crece y se expande rápidamente en todo el planeta, los políticos intentan adaptarse al contexto ¿Pero qué piensan los analistas sobre la comunicación política?

"Esta crisis crea muchas oportunidades y también muchas amenazas", explica Santiago Lacase, presidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones Estratégicas de Ágora. Las oportunidades, en el caso de nuestro presidente, parecen estar directamente relacionadas con la construcción del albergue. “Es el poder que puede acompañar el voto del vicepresidente, ya que necesita construir un refugio. Y en medio de este proceso, comienzo a liderar la crisis. Sin embargo, hay variables concretas: unirse como una venta de la pandemia y dos, que es el impacto de la pandemia económica y creo, que el segundo es más importante que el primero ", agrega Lacase.

Se espera que un dato, para analistas, solo en los Estados Unidos tenga un rendimiento del 32 por ciento cuando la pérdida de trabajo después de la grieta de 1929 fue menor: 25 por ciento. “La pandemia económica será un gran desafío para los gobiernos. Y creo que nada se vende bien ”, agrega Lacase, quien aseguró que la crisis es un gran desafío para la construcción de cualquier líder político.

“En Argentina hay una segunda característica y el presidente está haciendo una excelente comunicación. Use un lenguaje muy claro, dados comprensibles y expresados ​​de manera adecuada. Es decir, busca lo simbólico, lo político para obtener el crack. Lo mismo para Horacio Rodríguez Larreta, lado a lado, contra la oposición y lo que tienen que hacer, porque lo que buscan es unificarse y que haya un gobierno. Como esta pandemia en esta proyección de la construcción del albergue está generando esferas espaciales porque de alguna manera tienen que construir su propio poder. El albertismo depende de cómo evoluciona la economía del país ”, resume Lacase.

El final de mi luna luna. Según la politóloga Cecilia Mosto, gerente social del CIO argentino: “Esta es una oportunidad porque Alberto Fernández todavía tiene una situación muy mala. Lo que sucedió con la pandemia se puso en un contexto muy malo, pero no por tu culpa. No hay nada que pueda atribuirse a él como presidente. Es algo que se transmite a todo el mundo y, en este sentido, si el contexto sigue siendo malo, no es mi culpa. Esta es una gran oportunidad para la imagen del poder ejecutivo, porque solo estaba haciendo dinero ”, explica.

“Lo que esta haciendo es fortalecer algo muy débil que tenía, que es la cercanía con la gente. Alberto tenía una imagen muy fría, toda la parte más caliente, mas cálida le quedaba a Cristina en esta sociedad que armaron y esto lo hace fortalecer. Se convirtió en un padre de la patria y lo aprovecha. Por mas que se equivoque, la densidad del problema es tan grande que nunca se le puede atribuir a él directamente la culpa, pase lo que pase”, dice Mosto. Y agrega: “Las críticas hacia él se diluyen. Va a quedar en el recuerdo, cristalizado como el tipo que piloteo una pandemia. Pudo mostrar este costado que no tenía. Además de que no tiene oposición, porque esta muy dibujada”.

“Vísteme despacio, que estoy apurado”, decía Napoléon. Y es que: “En este contexto, la calma, organización y anticipación hacen ir más lento pero seguro”, asegura Gabriel Slavinsky, consultor y analista político. “Lo que le refuerza la imagen a Alberto es que su capacidad de discurso, su oratoria, la sensatez y crudeza que emplea en la comunicación, hacen que pueda manejar todos los aspectos discursivos de la crisis muy bien. Es decir, ante un enemigo invisible externo, si el líder apoya a la cohesión nacional seguramente cobre resultados políticos a favor de su imagen”.

“La gestión de la crisis en el gobierno en general y por Alberto Fernández en particular tiene una alta aprobación en la opinión pública, la imagen positiva del presidente como piloto de la tormenta crece cada día, hay estudios de opinión de que el desarrollo de los 10 para la ciencia, rondando los 60 para la ciencia ", concluye Slavinsky.