El mito del asedio: la futilidad efectiva de las sanciones en la era del dólar fantasma (Parte 2)

En la primera parte establecimos que las sanciones se convirtieron en un simple impuesto operativo. En esta segunda entrega abrimos el capó del motor para ver cómo Rusia y Corea del Norte convirtieron la evasión en una ciencia estatal, y por qué la tecnología de vigilancia occidental pierde la carrera.

La micro-logística de guerra: por qué Rusia no necesita bancos

Uno de los errores más comunes de los analistas occidentales es buscar “megatransacciones”, donde esperan detectar una transferencia de 1.000 millones de dólares en la blockchain etiquetada como “pago de misiles”. Pero la guerra moderna no se financia así, porque es modular.

Rusia no necesita importar un tanque entero, ya que puede fabricar el acero. Lo que el país necesita son semiconductores, giroscopios, sensores ópticos y chips FPGA. Estos componentes son pequeños, caros y, crucialmente, de “doble uso”, porque se emplean tanto en lavadoras como en misiles de crucero.

Aquí entra en juego la técnica del “pitufeo” o smurfing estratégico.

En lugar de hacer una transferencia grande y detectable, las redes de compras rusas descomponen sus necesidades en miles de micropagos.

Así, si un intermediario ruso necesita comprar 500 chips específicos a un distribuidor en Hong Kong, cuyo costo total es de 200.000 dólares, no envía una transferencia bancaria. Utiliza una red de billeteras digitales desechables para enviar pagos de 5.000, 10.000 o 20.000 USDT, una criptomoneda estable.

Para el sistema financiero global, una transferencia de 10.000 USDT es “ruido”: prácticamente invisible. Está por debajo del umbral de alarma de la mayoría de los algoritmos de vigilancia.

Rusia industrializó este proceso mediante la creación de un enjambre de empresas fantasma en jurisdicciones amigas como Kirguistán, Kazajistán y Turquía, que pagan a proveedores chinos utilizando criptomonedas. El proveedor chino recibe USDT, lo cambia a yuanes localmente mediante redes financieras de lavado descritas en la parte anterior y envía el chip. El semiconductor cruza luego la frontera hacia Rusia en un camión civil.

La sanción es técnicamente perfecta en el papel, pero físicamente irrelevante.

El Estado hacker: la inmunidad total de Corea del Norte

Si Rusia usa las criptomonedas para comerciar, Corea del Norte las usa para ganar dinero. Este es el caso de estudio definitivo sobre la futilidad de las sanciones.

El país está aislado del comercio global. No tiene exportaciones significativas bajo la lógica tradicional de las sanciones y debería estar en bancarrota absoluta. Sin embargo, su programa de misiles nucleares avanza a un ritmo alarmante. ¿Quién lo paga?

Lo pagamos nosotros. O, más específicamente, los inversores descuidados del mundo cripto.

El Grupo Lazarus, una unidad de élite del ejército norcoreano, opera como un grupo criminal estatal. Se dedica a hackear exchanges, puentes de finanzas descentralizadas y billeteras corporativas.

El modelo de negocio consiste en robar activos digitales como Ethereum o Bitcoin, pasarlos por “mezcladores” como Tornado Cash para borrar su rastro y luego cobrarlos en Asia a través de corredores que no hacen preguntas.

¿Cómo se sanciona a un ladrón que ya vive fuera de la ley? Las penalizaciones funcionan con la amenaza de cortar el acceso a los mercados legítimos. Pero Corea del Norte no busca ese acceso: prefiere robar la liquidez de mercados ilegítimos o desregulados.

Se estima que el 50% de las divisas que ingresan al régimen de Kim Jong-un proviene ahora del ciberdelito.

Las sanciones financieras son herramientas diplomáticas inútiles contra bandidos digitales de un Estado. Es como intentar interrumpir un asalto a mano armada enviando una cédula legal.

Por qué el “blockchain analysis” es marketing

Empresas como Chainalysis venden la idea de que la blockchain es transparente y, por lo tanto, el crimen es rastreable. “El libro mayor es público”, dicen. Es una verdad a medias que se convierte en una mentira completa en la práctica operativa.

La vigilancia falla por dos puntos ciegos técnicos difíciles de superar.

El primero es el salto de cadena. Los criminales rara vez mueven fondos en línea recta: pasan de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a Avalanche, de Avalanche a Monero, y luego a USDT en Tron.

Cada salto a través de un puente o de un exchange instantáneo sin registro rompe la cadena de evidencia. Seguir el rastro requiere la cooperación de múltiples entidades en distintas jurisdicciones legales, algo lento o directamente imposible. Para cuando llega la orden judicial, el dinero ya saltó varias veces más.

El agujero negro definitivo es la transacción entre privados desconocidos. La blockchain solo registra que “la billetera A envió 1 millón de dólares a la billetera B”, pero no dice quiénes son A o B.

La identidad real se guarda en “libros mayores privados”: hojas de cálculo de Excel o chats de WhatsApp y Telegram.

Si un oligarca ruso entrega efectivo a un corredor en Moscú y recibe USDT en su billetera, esa transacción de entrada no ocurre en la blockchain. Por lo tanto, no existe registro digital del intercambio. Para la blockchain, esos USDT simplemente “se movieron”.

El vínculo entre dinero físico sucio y activo digital limpio es invisible para herramientas como Chainalysis, salvo que exista un informante dentro de la oficina del corredor.

El futuro inmediato: la gran bifurcación financiera

Estamos presenciando el fin del sistema financiero global unificado.

No vamos hacia un mundo donde las criptomonedas reemplacen al dólar, sino hacia un escenario con dos sistemas paralelos.

Por un lado está la “Zona Blanca”, con SWIFT: el sistema occidental, altamente regulado, vigilado, lento y censurable. Allí operarán las multinacionales, los ciudadanos que cumplen la ley y los bancos tradicionales.

Por otro lado aparece la “Zona Gris”: USDT, criptomonedas y sistemas de intercambio entre pares. Un espacio financiero alternativo, rápido, resistente a la censura y opaco.

En esta zona operarán no solo criminales, sino también países sancionados como Rusia, Irán o Venezuela, empresas chinas que comercian con el Sur Global y capitales privados que buscan escapar de la inflación o de confiscaciones estatales.

La futilidad de las sanciones radica en que Occidente perdió el monopolio de la infraestructura financiera. Ya no puede “apagar la luz” de un país, porque ese país ahora tiene su propio generador.

El dólar sigue siendo el rey. Pero, irónicamente, su versión digital no regulada —en forma de stablecoins como USDT— se convirtió en una herramienta clave para socavar el poder geopolítico de Estados Unidos.

Estados Unidos exportó su moneda, pero perdió el control de su uso. Y en esa brecha entre emisión y control es donde hoy florece la ineficacia de las sanciones modernas.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.