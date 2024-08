La política y el sexo

En días de escándalo por los problemas de alcoba y violencia que se desataron por las denuncias de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández, se comenzaron a ventilar decenas de casos de infidelidades donde el sexo y la política se conjugan. A menudo los equipos de comunicación de los políticos entienden que no es bueno que el candidato o funcionario esté solo. Y que hacerlo posar junto a una carismática y encantadora mujer (u hombre) puede mostrarlo deseable e interesante ante sus pares y la ciudadanía.

La atracción entre el erotismo y el poder arranca desde el inicio de la humanidad. El caso de la bella Olimpia, la madre de Alejandro Magno, tejiendo lazos y estrategias a favor de su hijo; la mítica faraona Cleopatra; la monarca británica Victoria; o la espía neerlandesa Mata Hari; son solo algunos casos del poder acumulado por figuras femeninas que doblegaron a poderosos.

Más cerca en el tiempo, la caída del poderoso ex director del FMI Dominique Strauss Kahn, protagonizado en cine por Gerard Depardieu por sus delitos de acoso y abuso; el escándalo del ex mandatario de los Estados Unidos Bill Clinton por el affaire en su despacho presidencial con la becaria Mónica Lewinsky; o los escándalos sexuales del magnate de los medios Silvio Berlusconi; desnudan el peso de los escándalos sexuales en la política.

A nivel local, el reciente escándalo del "CasaRosadaGate" protagonizado por el ex presidente Alberto Fernández y Tamara Pettinato, tras las revelaciones de la ex primera dama sobre las numerosas infidelidades del ex presidente como una manera de humillarla y colaborar a la violencia ejercida, agregan al largo historial de los vínculos de la política con mujeres del mundo del espectáculo, al que también adhiere Javier Milei: sus últimas relaciones fueron con la imitadora Fátima Florez y ahora con la ex vedette y conductora Amalia 'Yuyito" Gonzalez.

Siguiendo en esa línea, el gran escándalo de la campaña presidencial del 2023 involucró a el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en un triángulo sexual donde las otras patas eran su amante Sofia Clerici y su esposa Jésica Cirio, hoy todos ellos procesados por enriquecimiento ilícito.

Teniendo en cuenta los fallidos casos de Carlos Menem y Cecilia Bolocco; Luciana Salazar y Martin Redrado; Antonio De La Rua y Shakira, vale decir que la fuerte imagen que se proyecta con una mujer famosa al lado también promete tamaño escándalo a la hora de la ruptura, que derivan en frondosos acuerdos económicos y de confidencialidad, y millonarias campañas de control de daños y reconstitución de imagen.

Jorge Zonzini, manager de medios

