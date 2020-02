Las largas vacaciones de Macri

Mauricio Macri está de vacaciones desde hace casi dos meses. Entregó la banda y el bastón el 10 de diciembre y no se lo vio más. O sí, pero solo en Instagram y Facebook. Estuvo en Qatar, siguiendo la final del Mundial de Clubes entre Liverpool y Flamengo. Después apareció por Villa La Angostura, del brazo de Juliana Awada. Y ahora quiere irse algunos días a Punta del Este, un destino que tenía prohibido desde que comenzó a irle bien en la política. Jaime Durán Barba, su asesor estrella, lo había convencido de que las fotos en Punta eran piantavotos y Mauricio le hizo caso. Pero ya no.

En medio de sus vacaciones, también apareció en un video con unos diez o quince seguidores en la Patagonia. A ellos les explicó que la culpa por haber endeudado al país no era suya, sino de sus funcionarios. “Yo les decía a todos: cuidado, que un día los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda. Y me decían: no, tranquilo”.

Un visionario, el ex presidente. Lástima que no siguiera su pálpito.

Sus ex socios radicales lo criticaron duro por semejante lavado de manos. Y su antiguo compañero de fórmula, el peronista Miguel Ángel Pichetto, lo llamó a silencio.

Lo último que sabemos de él es que en estos días consiguió trabajo, nuevamente como presidente, pero de la Fundación FIFA. ¿La verdad? No parece una elección acertada para quien pretendía convertirse en el jefe de la oposición. El mensaje que transmite sin querer (queriendo) es que volvió a lo suyo, a lo que realmente le gusta: el fútbol. La política puede esperar.