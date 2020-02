Alberto ajusta, Cristina dignifica

Los Fernández, Alberto y Cristina, han encontrado una fórmula para gobernar juntos. Él aumenta los impuestos, ella habla del salvajismo del anterior presidente y le quita el saludo en el acto de asunción. Él devalúa 30 por ciento de un saque, ella pide asistencia a los más necesitados. Él le ofrece garantías de pago al FMI, ella sigue despotricando contra el establishment económico. Él se amiga con Clarín, ella denuncia persecución mediática. Él se acerca a Washington, ella sigue entre La Habana y Caracas (por cuestiones médicas y discursivas). Él dobla a la derecha, ella pone el giro a la izquierda.

Él hace, ella relata. Él ajusta, ella dignifica.

Si el truco funciona por ahora es porque el nuevo Presidente y su vice están transitando esas primeras semanas de cheque en blanco que gozan los que recién asumen el poder, aunque en el caso de ellos ya hayan tenido una larga experiencia previa.

¿Podría Cristina haber hecho lo que está haciendo Alberto? ¿Su hinchada se lo hubiera permitido? ¿Podía ajustar, devaluar, subir los impuestos, y encima negociar con el Fondo sin pagar las consecuencias? La respuesta es no. Y aquí surge una hipótesis interesante: ¿acaso CFK lo eligió a Fernández para que haga el trabajo sucio que ella no puede o no quiere llevar adelante, pero que en el fondo juzga inevitable?

Fíjense un detalle de su trayectoria como diputada y senadora: en el gobierno de Néstor, cuando el Congreso se disponía a votar una ley antipática de los K, de esas que no tolera el paladar “progre”, ella evitaba apoyar esa normativa. Le exigía a su bloque que aprobara el proyecto, pero ella se abstenía. No votaba. Se preservaba, digamos.

Lo mismo hace hoy, cuando elige ser no la que ajusta, sino la que dignifica.