El pequeño señor Cúneo

Hace algunos días, Santiago Cúneo, un personaje más polémico que conocido, me atacó en Twitter. Estaba muy enojado porque aparecía mencionado en mi último libro, “Fernández & Fernández”, donde se cuenta que es un ex militante carapintada, repudiado por sus comentarios antisemitas y despedido de la pantalla de Crónica TV por las repercusiones que tuvieron esas palabras. En el libro también se recuerda la selfie que en medio de la campaña se había sacado con Máximo Kirchner, y se cita lo que el entonces candidato Alberto Fernández dijo cuando vio la imagen: “Con los nazis, los antisemitas o pónganle el nombre que quieran, estoy absolutamente enfrentado”, dijo el hoy Presidente.

La cuestión es que ahora Cúneo me escribió en Twitter y en una catarata de mensajes me trató de: “mitómano”, “mentiroso”, “payaso sion”, “mierda sion”, “pajerito sucio”, “boludito” y/o “boludín”, “nabo”, “basura”, “chotín”, “imbécil”, y “retardado”. Y me debo estar olvidando algunas palabras más.

Lo que más ruido me hizo es lo de “payaso sion” y “mierda sion”. Me habrá visto con lentes en la foto de perfil y asumió que era judío. Le expliqué que soy católico y alemán (del Este), pero que lo de judío lo consideraba un elogio, y entonces se puso más violento aún. Le pregunté por qué lo de “mierda sion” y me contestó, textual: “Porque son mierda, chupate, lo vas a reconocer en el gusto”. Le dije que el comentario sonaba medio nazi (medio si lo miraba con un solo ojo) y estalló en otra avalancha de epítetos. Le dije que me parecía el nuevo D'Elía, aunque al lado suyo, por formación, el piquetero fuera Jean-Paul Sartre. Porque una cosa es un dirigente social, por polémico que sea, y otra un energúmeno como Cúneo.

Bueno, simplemente quería contarlo. Lo positivo del asunto es que poco después del entredicho los responsables de Twitter me informaron que la cuenta de este sujeto había sido cancelada.

No puedo llamarlo señor, es un título que le queda grande a un personaje tan pequeño como Cúneo. Y tan peligroso como sus ideas.