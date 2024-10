Si el ENOHSA era un “antro de corrupción”: ¿dónde están las denuncias?

Aclaremos señor Presidente: soy ingeniera química y doctora en ingeniería química, con tesis doctoral en tratamiento de aguas. Egresé de la Universidad La Sapienza de Roma, Italia. Allí completé mi educación habiendo sido en casi la totalidad de mi carrera -debido a mi desempeño académico- becada por esa casa de altos estudios.

Cuando concluí mi formación, decidí volver a Argentina, mi país natal. El objetivo de mi regreso era claro: contribuir con los conocimientos adquiridos en el exterior al mejoramiento de las condiciones sanitarias de mi país.

Para ello, realicé la reválida de mi título de grado en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde fui evaluada por una comisión conformada ad hoc por cuatro doctores e investigadores del CONICET, recibiendo la calificación de SOBRESALIENTE por mi presentación.

En virtud de mi trayectoria, en 2020 fui llamada desde ENOHSA para una entrevista laboral y quedé seleccionada para el puesto de analista técnica, función que he venido llevando a cabo desde el 01/01/2021. Luego, me fue asignado también el cargo de supervisora de obras en el interior del país. A pesar de no recibir una remuneración acorde a mi formación, soy feliz pudiendo llevar adelante mi sueño: que cada argentino en cada rincón de la nación tenga acceso al agua potable y al servicio cloacal.

En ENOHSA tuve la fortuna de encontrar un equipo técnico y humano de primer nivel que, guiado por la misma convicción y el mismo compromiso, ayuda a comunas, municipios y provincias a desarrollar proyectos de excelencia para resolver sus necesidades.

Por todo esto, y sobre todo porque en ENOHSA somos profesionales de bien, es que creo conveniente que aclaremos señor presidente:

1) ENOHSA no es “un antro de corrupción” como lo definió el ministro Caputo. Y en tal caso, ¿dónde están las denuncias correspondientes? Si en algún punto del organismo hubo corrupción o “actos propios de la CASTA”, sepa que nunca fue a nivel técnico. Además, Ud. conoce mejor que nadie (como Jefe del Poder Ejecutivo Nacional) los mecanismos y resortes legales para investigar, denunciar y perseguir a los eventuales responsables.

2) Desde ENOHSA, al igual que mis colegas, he firmado no objeciones técnicas de proyectos e informes de supervisión para el pago de certificaciones de obra, habiendo sido todos y cada uno de estos documentos subidos al sistema GDE (Gestión Documental Electrónica) -el mismo que Ud. desconocía cuando le fuera preguntado en el segundo debate presidencialgarantizando así la completa transparencia de los procedimientos;

3) No es cierto que ENOHSA no recibe auditoría. De hecho, el organismo es auditado externamente por la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), AGN (Auditaría General de la Nación) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en proyectos de financiamiento externo. Asimismo, el ente tiene su propia Unidad de Auditoría Interna (UAI);

4) ENOHSA cuenta con el personal profesional más calificado que haya visto en un organismo público en Argentina, y debería ser la Subsecretaría de Recursos Hídricos la que se una a este ente, y no viceversa. El volumen de obras y la cantidad de personal técnico especializado que posee cada uno hablan por sí solos;

5) Ud. dijo que resolver la pobreza era un tema prioritario con respecto a la educación, y coincido. Pero déjeme decirle que, sin salud, no tenemos ninguna de las anteriores. Y ENOHSA, junto a su equipo profesional, es el organismo que la garantiza;

6) Además, Sr. Presidente, creo que no es para nada conducente la “dinámica de choque” que se utiliza tachando a este ente como corrupto y enfrentando a sus trabajadores con la sociedad. Nada más peligroso que eso, porque se juega con la falta de verdad para justificar el cierre de un organismo necesario para la comunidad;

7) Por último, Sr. Presidente, considero que el camino correcto sería hacer un “revamping” del ente perfeccionándolo, y bajo ningún punto de vista apuntar a su disolución.

Que las Fuerzas del Cielo le den la sabiduría para obrar con sentido común y me den la certeza de que mi regreso a Argentina y mi apuesta por este país no fueron en vano.

* MARÍA SILVINA PATTERER, ingeniera. Diamante, Entre Ríos.

por María Silvina Patterer