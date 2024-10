Roim Rajok: el programa israelí que incorpora personas con autismo

“Estoy harto de hacer tareas- gritó con sus 17 años de edad, mientras pasaba una pelotita de tenis de una mano a la otra– los profesores son unos fósiles ¿no entienden que estoy cansado?” Quise contenerlo y, con ternura maternal, le respondí: “Cuando te sientas cansado, podes pedir permiso para salir del aula, tomar un poco de agua, aire y luego regresar, cuando te sientas mejor”. El protagonista de esta escena, es un estudiante con diagnóstico de Asperger.

Otro día, llegó a mi consultorio una paciente muy angustiada. Esta paciente es mamá de un adolecente con autismo. “No doy más- me dijo con un nudo en la garganta- ahora resulta que la profesora de biología, me citó al colegio porque dice que mi hijo se levanta en el medio del aula, corre por la sala y hace sonidos. La profesora dice que no sabe cómo manejar la situación y que su comportamiento le impide continuar con la clase normalmente. ¿Qué le digo?”.

En mis años de experiencia como profesional de la salud mental me pregunté muchas veces: ¿Estamos preparados como sociedad, para comprender a las personas con trastornos del espectro autista (TEA)? ¿Cuáles son sus posibilidades de inserción en el mercado profesional, luego de cumplir los 18 años de edad? ¿Qué pasará cuando sus padres envejezcan?

Frente a estas preocupaciones, en el año 2013, el ejército de Defensa Israelí (TZAHAL) concibió una idea innovadora. Incorporar a sus filas a personas de entre 18 y 20 años de edad, con TEA. Este programa se llama Roim Rajok, (RR) que significa “vemos a la lejanía”. El objetivo es que puedan aprovechar sus ventajas comparativas. Se trata de un programa novedoso, que se focaliza en la formación de quienes, hasta ahora habían sido consideradas como “personas no aptas” para el ejército.

El programa Roim Rajok se apoya en dos aspectos fundamentales. Por un lado, reciben entrenamiento militar, para desarrollar tareas de inteligencia, logística o análisis de mapas satelitales. Por otro lado, se preparan para afrontar los desafíos cotidianos. Aprenden las habilidades que se necesitan para una vida independiente y profesional. En definitiva, la idea es adquirir experiencias para la vida adulta. Lo único que no se enseña es algo que ya saben hacer: a mirar.

Las personas con diagnóstico de TEA tienen una capacidad extraordinaria para detectar los detalles. Este tipo de habilidad se llama “Memoria eidética o fotográfica”. A su vez son personas que logran permanecer largas horas concentrados frente a una pantalla y descubrir pequeños cambios en los patrones visuales de una imagen. Esto les permite identificar variaciones minúsculas que aparecen en las tomas fotográficas que realizan los satélites a lo largo del tiempo. Pueden alertar sobre la entrada a un arsenal oculto o una actividad delictiva en la Deep Web.

Lo que es verdaderamente original dentro de programa RR, es el entrenamiento para la vida independiente. Se aprende a manejar una cuenta bancaria, vivir en un departamento, cocinar su propia comida, viajar en transporte público. Además, se trabajan habilidades blandas. Por ejemplo, aprenden cómo comenzar una charla con alguien que les gusta. También aprenden a guardar un secreto, pero a la vez, deben saber compartir la información para trabajar en equipo. La idea es que luego del servicio militar se puedan insertar en la vida profesional adulta o si lo prefieren, seguir trabajando dentro del ejército de defensa Israelí.

“El desafío consiste en pensar en cada una de las personas que integran el programa RR. Es emocionante ver cómo enfrentan sus dificultades. Deseo con todo corazón, que simplemente logren sus sueños y que la sociedad las reciba tal como lo merecen”. Dice con lágrimas en los ojos la capitana Bat Gen Pomortziuk. Ella trabajó como responsable del departamento de RR. Este programa, a su vez, se integra dentro de la unidad 9900, de mapeos satelitales, fotografías aéreas y drones de geo inteligencia.

El teniente Dan Krokovsky, egresado del primer curso de Roim Rajok, asegura que en ocasiones se siente un poco solo pero que está muy orgulloso de ser quien es. Añade que está orgulloso de toda la gente que lo ayudó, especialmente de su familia y que no quiere defraudar a nadie. Es conmovedor ver cómo se emociona Dan, al pronunciar estas palabras.

¿En qué consiste el trastorno del espectro autista? Lo cierto es que, aún no se sabe con exactitud el origen de esta enfermedad. En mi experiencia profesional, puedo asegurar que muchas personas con diagnóstico de TEA, tienen razonamientos brillantes. Suelen interpretar el lenguaje de forma literal, pero a la vez son personas leales y honestas, También pueden tener comportamientos estereotipados como saltar y correr. Suelen tener hipersensibilidad a los sonidos por lo que se recomienda usar auriculares para atenuar los ruidos. Pero, por sobre todas las cosas, necesitan de nuestra comprensión.

Las iniciativas estatales o privadas, siempre ayudan en el largo camino para acompañar a las personas con diversidad funcional. Hoy les dejo abierto este interrogante ¿Qué otras propuestas podríamos poner en marcha para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva?

*Licenciada y profesora en Psicología, egresada en 1994, en la Universidad de Buenos Aires. Profesora en la Universidad de Palermo y el Instituto Universitario River Plate. Miembro del Equipo Federal de Salud Integral. Coordinadora del equipo de Fotografía Terapéutica @danielabalanovsky

por Daniela Java Balanovsky*