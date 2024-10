La Mesa del Diálogo Santafesino pide encontrar soluciones a la crisis educativa

Los integrantes de la Mesa del Diálogo Santafesino, nos dirigimos a toda la ciudadanía de nuestro país, a los fines de hacerle llegar la presente REFLEXIÓN en torno al debate suscitado respecto de la Educación Pública en general y del Sistema Universitario en particular.

Ante todo, recordamos que, en el presente año, la Mesa del Diálogo cumple 20 años desde su creación. Desde entonces, diversas Instituciones de la sociedad civil integran dicho espacio: Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Santa Fe, Iglesia Católica Apostólica Romana, DAIA Santa Fe, Consejo de Pastores Evangélicos, Comunidad Musulmana Ahmadía Argentina, Unión Industrial de Santa Fe, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, Centro Comercial de Santa Fe, Sociedad Rural de Santa Fe, Confederación General del Trabajo –Regional Santa Fe, Cámara Argentina de la Construcción-Delegación Santa Fe, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe, Asociación Conciencia, Asociación Dirigentes de Empresas y la Casa de la Pax Cultura de Santa Fe.

Como santafesinos y santafesinas, orgullosamente decimos que nuestra Mesa del Diálogo es una de las pocas que perduran en Argentina y no por casualidad sino por la causalidad de haber hecho del Diálogo y del Respeto pilares fundamental para nuestra convivencia pacífica a la hora de debatir los problemas y trabajar en busca de sus posibles soluciones. Nos hemos fortalecido a partir de nuestras coincidencias y nutrido desde nuestras diversas formas de pensar. Y justamente, es el ejercicio permanente de la búsqueda de consensos, una buena práctica que toda democracia constitucional necesita para robustecerse.

La educación ha sido, y sigue siendo, uno de los ejes fundamentales que la Mesa del Diálogo ha abordado desde su creación. Sencillamente porque estamos convencidos que la Educación en todos sus niveles (inicial, primaria, secundaria, terciaria y universitaria) constituye la herramienta más eficaz con que cuenta el Estado y la sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades; fortalecer la inclusión social y generar una cultura de valores como el respeto, la solidaridad, la pluralidad y la paz social. Nada más oportuno el recuerdo en estos momentos, de aquella célebre frase de Nehru en la India cuando dijo “Somos un país pobre como para darnos el lujo de no invertir en educación”. La Argentina actual exhibe la doliente realidad que señalan las estadísticas al decirnos que más del 50% de la población es pobre, y según el último censo nacional 7 de cada 10 estudiantes llega por primera vez a la universidad en su historia familiar y 4 de cada 10 estudiantes universitarios son pobres. Y así podríamos seguir recurriendo a las estadísticas que no son nada alentadoras. Por tal motivo, más que nunca, no nos podemos dar el lujo de no invertir, de no debatir respetuosamente y de no buscar consensos que imperiosamente necesita la Educación como política de Estado.

Como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país no nos merecemos escuchar los reiterados cruces verbales que agravian, descalifican y agreden al otro. Nada de esas conductas aportan soluciones a los problemas que desde hace tiempo acarrea la Educación Pública en General y el Sistema Universitario en particular. En una democracia, los debates son necesarios siempre que se hagan con el debido respeto, tratando de buscar el mayor consenso posible. No cabe duda de que, en la Educación, en la Ciencia y en la Innovación Tecnológica, la Argentina se juega su futuro. Por ello, apelamos a un debate racional, respetuoso y plural.

En el más absoluto convencimiento que en un marco de Diálogo y Respeto, surgirán nuevas ideas y objetivos a cumplir en el tiempo. Para eso debemos seguir profundizando el debate sobre la Educación en Argentina y no evitarlo con peleas estériles que no conducen a nada. Solo de esta manera podemos asegurar el cumplimiento de una noble expectativa y no de un fracaso más en la historia de nuestro país.

* Por Javier Francisco Aga, Secretario Ejecutivo, y Eugenio Martín de Palma, Presidente Pro Tempore de la Mesa del Diálogo Santafesino.

