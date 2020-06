Caparrós durísimo contra Clarin: “que no se note tanto”

Una nota de Clarín sacó de quicio al periodista y escritor Martín Caparrós. “Sospechan que grupos K rompieron silobolsas, quemaron campos y atacaron chacareros”, decía el título que encontró en la home de la página web del diario.

Por eso, le dedicó tres consejos que generaron mucha repercusión en las redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, escribió: “Primera lección en la Escuela de Periodismo: rumores y sospechas no son noticia. Segunda lección: las acciones deben tener un sujeto. Tercera lección: que no se te note tanto”.

El mensaje mostró lo más cruel de la grieta en sus comentarios. Aquellos afines al Gobierno felicitaron la ocurrencia, mientras que los críticos de la gestión de Alberto Fernández le recordaron la participación del escritor en la Mesa del Hambre que había organizado el Presidente.

Tapa de @clarincom: pic.twitter.com/ha0PD9IREG — martín caparrós (@martin_caparros) June 21, 2020

Caparrós no sólo se la agarró con Clarín. En los últimos días, había sorprendido desde su cuenta de Twitter anunciando que no volvería a publicar en The New York Times en su versión en español. “Me apena, pero no soporto que toqueteen y censuren mis textos. Sigo defendiendo mi libertad de prensa", señaló el escritor. No recibió respuesta de ese medio. ¿La recibirá de Clarín?