Carlos Ruckauf: "Cristina no quiere a Massa pero no tenía muchas opciones"

“Hace una semana yo planteaba que había una sensación de que estábamos metiéndonos de cabeza en un precipicio. Ahora la presencia de Sergio Massa, en la medida de que cumpla con algunas de las cosas que uno imagina que va a hacer, cambia mucho el panorama. Vengo diciendo hace rato que el problema argentino es político, la economía es una consecuencia del mal gobierno de Alberto Fernández”, marcó Carlos Ruckauf, ex vicepresidente y ex gobernador bonaerense.

“Si ahora se le da precio razonable a los agropecuarios, se llega a un acuerdo con los países que en el mundo no pueden ayudar, si tomamos medidas respecto al tema financiero, hay una esperanza. Como siempre digo, veremos si dejan a Sergio Massa hacer lo que debe, porque Alberto Fernández sigue siendo presidente”, siguió Ruckauf en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

“Sergio Massa va a tener que serenar los mercados y recién cuando haya plata va a poder atender reclamos de los sectores con ingresos fijos. Pero yo me pregunto si Cristina Fernández va a darle tiempo y aceptar este plazo, creo que sí porque ella tiene la visión del abismo, sabe que se equivocó con el presidente que eligió. Yo conozco a Cristina Fernández como senadora y es una mujer astuta, ella sabía lo que se venía, no creo Cristina lo quiera a Massa pero no tenía muchas opciones", definió el ex Canciller.

Y sobre Sergio Massa opinó: “Es difícil que alguien que es astuto se juegue esta partida sin haberla planificado, me da la impresión que Massa viene planeando esto hace rato, por las famosas reuniones donde se juntó con economistas de fuste. Y espero que las cosas mejoren porque no queda mucho más después de esto.”

"La situación es tan desesperante que había que hacer algo. Pero se dejaron de hacer cosas muy importantes como sacar a Miguel Ángel Pesce, que es parte del problema. Y el tema de la política exterior donde Alberto Fernández puso un tapón, no un canciller", apuntó contra Santiago Cafiero. Y catalogó de papelón el viaje a Estados Unidos de Silvina Batakis hace una semana. “Llegará en una semana Sergio Massa a Washington a hablar con el FMI, con el Banco Mundial y el BID, pero otra ministra de economía, Silvina Battakis, estuvo ahí hace una semana nada más”

"Mi mayor urgencia como argentino es que pare esta locura de que los precios vuelen y los salarios y jubilaciones se arrastren, estemos con esta angustia existencial. El tema electoral es secundario en la medida que se esté gobernando, yo sentía que Alberto Fernández estaba knock out”, concluyó Carlos Ruckauf, que ve la llegada de Sergio Massa como la última carta del oficialismo.

por R.N.