Condena a CFK: los que piden el indulto

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fallaron este martes en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarla culpable de fraude en la contratación de obra pública en Santa Cruz, en la llamada “Causa Vialidad”.

Con tono irónico, Tomás Rebord, en su ciclo streaming de Blender, lanzó un sorpresivo pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que indulte a la exmandataria Cristina Kirchner. El periodista se dirigió a quien encabeza en estos momentos el Poder Ejecutivo, tras el viaje de Javier Milei por Israel.



“Victoria: soy Tomás Rebord. No nos conocemos, pero tenés la oportunidad de hacer algo increíble: indulta a Cristina ahora. Sos vos, Victoria, y solo yo te lo puedo pedir. Milei está en Israel, le va a dar un ACV, va a ser algo impresionante”, expresó Rebord mirando frente a cámara.

Si bien el tono de declaración fue muy original, no fue el único caso de pedido de indulto de Cristina Kirchner. El empresario Alberto Samid publicó una reflexión que generó una oleada de comentarios. En sus redes sociales, tras el fallo, el Rey de la Carne escribió: “Qué jugada inteligente sería de Milei otorgarle el indulto a CFK. Sería un acto de reconciliación nacional y se evitarían tantos problemas…".

El que tuvo dudas a la hora de pensarse ante la posibilidad de darle el indulto fue el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Le preguntaron si, en caso de ser presidente le perdonaría la condena a Cristina y su respuesta no fue nada clara. “Hubo algunas discusiones sobre eso. Creo que también el que recibe el indulto... hubo discusiones de todo tipo”, dijo.

Un indulto es una gracia judicial o ejecutiva que perdona la pena impuesta a un condenado, total o parcialmente, o que la conmuta por otra menos severa. Es decir, es una medida de clemencia que reduce o elimina las consecuencias penales de una sentencia firme.

Hace algunos años, en una entrevista por AM 750, Eugenio Zaffaroni se refería al caso hipotético de pedir un indulto si el fallo de la CSJN era adverso a la exvicepresidenta. “Si es condenada, no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones”, declaró el ex magistrado en 2023.