Contacto en Doha: detalles del encuentro de Macri con los unicornios

La cita fue en el restaurante Cipriani de Doha, el 13 de diciembre. Se encontraron al mediodía porque esa noche se jugaba la semifinal entre Argentina y Croacia. Mauricio Macri era la figura principal y entre los comensales había dos unicornios: el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, y el de Globant, Martín Migoya. También estaban el empresario Alejandro Braun Peña y otros emprendedores como el salteño Juan Collado y el bonaerense Tomi Pierucci.

Galperin estaba vestido con una camiseta del club Independiente de Avellaneda y lo acompañaba por su esposa, la bióloga Karina Hogg. También estaba Miguel Galperin, el hermano mayor, que maneja la curtiembre familiar. Un almuerzo entre amigos. De hecho, Galperin es uno de los inversores de la empresa Warmi, de Juan Collado, una hilandería con base en Jujuy. Collado es conocido de Macri porque en el 2015 tuvo una breve incursión en la política como precandidato a gobernador de Salta. De aquellos años, en el Norte, es recordada la anécdota del día que le preguntaron a Collado por sus potenciales políticas para el colectivo LGBT y respondió pensando que el colectivo era un transporte público. Como decía Tusam: “Puede fallar”.

A la mesa. A la derecha de Macri estaba sentado Galperin y a la izquierda Tomi Pierucci, un joven emprendedor que en el pasado había sacado al mercado una valija inteligente llamada BlueSmart, que se podía conectar al teléfono y aportaba información como el peso, la geolocalización y otros datos, pero fue prohibida por llevar una batería no removible. Aquel 13 de diciembre, post partido de Argentina contra Croacia, Pierucci posteó en Twitter una reflexión que se conversó en la mesa ese mismo mediodía: “Si no fuera por lo corrupta que es la AFA y Argentina, sumado al impresentable de Sampaoli de haber desaprovechado el mejor momento de la historia de Messi, el domingo jugaríamos por la quinta estrella. Dos finales en 8 años. Superlativo lo de Messi”. Pierucci quiso decir que Argentina, con Messi a la cabeza, pudo haber ganado las finales del 2014, el 2018 y el 2022. Tal vez no recordaba que en el 2018, el presidente de la “corrupta Argentina” era el hombre que tenía a su derecha.

Pierucci también es amigo del fundador de la Fintech Ualá, Pierpaolo Barbieri, con quien se cruzaron en el estadio. Barbieri tuvo un fugaz encuentro con Galperin en el subte de Doha, donde el joven emprendedor quiso mantener un diálogo con el dueño de Mercado Libre. Pero, al parecer, a Galperin no le cae en gracia Barbieri, por lo que habría sido esquivo en la conversación. Internas digitales.

La comida en Cipriani transcurrió entre temáticas diversas, como el fútbol, las apreciaciones sobre el mundo árabe y un poco de política. Cipriani es un restaurante del agrado de Macri. En el 2018 cenó con Christine Lagarde en la sucursal de Nueva York y el año pasado estuvo en Miami junto a Nicolás Dujovne.

Negocios. Con la mayoría de los comensales que almorzaron en el Cipriani de Doha, Macri suele coincidir en otros contextos. Por ejemplo, con Martín Migoya suele pasar los veranos en Villa La Angostura. El fundador de Globant tiene allí un complejo hotelero llamado La Escondida. Migoya suele llevar a pasear a Macri y su familia en su yate por el lago Nahuel Huapi. La amistad entre ambos también se traduce en negocios. En abril del 2021 esta revista reveló que el ex presidente argentino organizó una reunión entre Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y Martín Migoya para desarrollar FIFA+, una plataforma de streaming al estilo Netflix para que la federación que organiza la Copa del Mundo vuelque allí todo el contenido disponible como partidos viejos, documentales e incluso transmita en vivo sus eventos deportivos. La plataforma se lanzó este año. Como parte de ese negocio, Globant tuvo presencia publicitaria en los partidos de Argentina.

Durante su presidencia, Mauricio Macri ponía como ejemplo a los unicornios -empresas tecnológicas argentinas que valen en el mercado más de mil millones de dólares- como el paradigma del progreso y emprendedurismo.

Mercado Libre de Galperin era el ejemplo que más usaba, pero tras la derrota de Macri, el empresario se fue del país. Tal vez, ahora que la Argentina es campeón del mundo, le den ganas de volver.