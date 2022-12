Fernando Burlando candidato: “Buenos Aires tiene todos los problemas”

El abogado Fernando Burlando, figura mediática y a menudo disruptiva, acaba de anunciar que será candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. De cara a las elecciones de 2023, Burlando, se presentará con el MIF (Movimiento de Integración Federal) una fuerza política nueva que, si bien hasta ahora solo tiene al abogado como cara conocida, el mismo adelanta que está convocando a otras personalidades destacadas que nunca han estado en política para que formen parte del proyecto. “Todas las figuras que convoque se plegaron a la idea de hacer política. Todos primerizos”, desliza Burlando, en conversación con NOTICIAS.

Siendo un outsider de la política tradicional, Burlando afirma que está cansado de que la misma sea “un circulo vicioso que me da la sensación de que siempre son los mismos”. “La política tiene que ser una clase abierta al pueblo, y parece que en 40 años son siempre los mismos protagonistas. Y llegue a una altura en la que digo, ‘si yo me quejo, y no hago nada, soy cómplice'. Todos tenemos que participar”, cuenta Burlando. “Voy a empezar a hablar recién en febrero-marzo”, cuenta el mediático.

Sobre las alianzas a trazar, Burlando aun no da precisiones y continúa agregando misterio. “De aliados no hablo por ahora”, sentencia, aunque adelanta que la rosca se abre a “todos aquellos que dominen la posibilidad de manejar el sentido común, que es algo que en política hasta la fecha no se ha usado mucho”. Para el abogado, los conceptos de “izquierda y derecha” son una antigüedad, "un reduccionismo" que no alcanza para interpretar la realidad compleja de los problemas argentino. “No sirve pensar en izquierda o derecha, o mano dura o blanda: sentido común y aplicar la ley”, sentencia Burlando.

La flamante cara visible del MIF afirma que se trata de un espacio que va “por fuera de la grieta” y que no tiene nada que ver con oficialismo y oposición. Pero Burlando cuestionó fuertemente al presidente Alberto Fernández por su inicial decisión de no acatar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de la coparticipación.

“En los estados republicanos la base fundamental para el funcionamiento de la república y la democracia es la seguridad jurídica. No hay nada si no hay eso”, dispara Burlando, crítico. Si bien el presidente dio marcha atrás en su decisión y afirmó que acatará la decisión de la justicia, Burlando es contundente: "Es inadmisible que el presidente no acate el fallo de la Corte”.

En relación a la mirada del abogado sobre los problemas de la provincia, afirmó que "Buenos Aires tiene todos los problemas” y que es “un agujero negro”. “Creo que lo que nos va a salvar es la educación. Hay que revitalizar y revalorar la educación en la provincia. La educación no es solamente tener conocimientos, es también entender de valores, de ética. La falta de educación genera todo tipo de desastres”, detalló Burlando, quien se presenta como un gran defensor de la educación pública.

Entre las razones que motivaron la decisión del abogado, de meterse en política, cuenta que el nacimiento de Sarah, su hija de la pareja con la conductora Barby Franco (Burlando tiene dos hijas de una relación anterior, María y Delfina), fue lo que lo motivó a pensar en su legado y el futuro de las nuevas generaciones. “¿Que le estoy dejando?”, se preguntó el abogado, quien asegura que está muy acompañado por Franco en su decisión de meterse en política.

Burlando, abogado polémico capaz de defender a Juan Darthés de la acusación de violación a Thelma Fardín, y a la vez a varias mujeres que han sufrido violencia de género, incluso llegó a participar del reality show “Bailando por un sueño” con la misma naturalidad con la que hoy anuncia su llegada a la arena política.