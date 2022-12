Rodríguez Larreta acusó a Alberto Fernández de "atentar contra la democracia”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que la Ciudad de Buenos Aires hará una presentación frente a la Corte Suprema, y denunciará a los organismos y funcionarios responsables de incumplir el fallo, siguiendo las órdenes del presidente Alberto Fernández, quien anticipó que no acatará el fallo que atribuyó al distrito el 2,95% de los recursos coparticipables.

Rodríguez Larreta, criticó hoy la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema y aseguró que “el Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia”. Y apuntó: “Vamos a denunciar a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”, señaló, acompañado por el gabinete de la Ciudad.

Además, informó que “el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”. El Jefe de Gobierno subrayó que “desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte”.

Y señaló que la medida adoptada por Alberto Fernández “es el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular por completo al Poder Judicial”. “Cumplir la Constitución no es opcional. Si no aceptamos la Constitución, no podemos convivir en una sociedad y la democracia no funciona. Ya lo aprendimos. No volvamos atrás”, concluyó Rodríguez Larreta.

El fallo de la Corte Suprema resolvió fijar un coeficiente del 2,95% para la Ciudad, en lugar del 3,5% que se le otorgó al momento de la transferencia del servicio de Seguridad. Y que luego fue recortado en agosto de 2020 para transferir esos fondos a la provincia de Buenos Aires, en medio de una protesta policial que cercó la Quinta de Olivos.

Entonces, el presiente subía al Jefe de Gobierno porteño al cuadrilátero presidencial. “A nosotros nos conviene tenerlo a él de adversario para salir de la dicotomía Cristina-Macri”, decía un importantísimo ministro nacional entonces a NOTICIAS. “Lo subimos al ring al pelado, ¿de qué se va a quejar? Si nosotros lo hicimos debutar en la Primera”, sumaba con ironía uno de los asesores más cercanos al Presidente. “¿Cuántos formoseños lo conocían antes? ¿Y en Chaco? Nos debe más a nosotros que a Macri”, coincidía un importante secretario nacional.

“Nunca le dije que era un traidor o que me estaban traicionando, pero bueno, quizás desde afuera se leyó así porque eso es lo que fue”, se escuchó en las oficinas del Gobierno de Larreta en esos días. “No nos pueden sacar de un día para el otro toda esta plata”, fue una queja que se repitió más de una vez. El recorte fue de $ 10.000 millones menos. “Vamos a tener que ajustar un poco de todos lados”, confesaban entonces desde Uspallata, sede del Gobierno porteño.

Más allá de los fondos en disputa, esta nueva decisión del presidente posiciona a Rodríguez Larreta como principal contendiente. “Horacio no se tiene que largar ya, falta mucho, sería un error”, insisten desde Uspallata. Pero ese curso es inevitable. Y el porteño capitaliza su posición como adalid de la institucionalidad y su posición centrista.

por R.N.