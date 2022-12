Qué dijeron oficialismo y oposición sobre el fallo por la coparticipación

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de la coparticipación, diversos referentes del oficialismo y la oposición salieron a pronunciarse en sobre el tema. Empezando por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta, quien manifestó su optimismo con la medida. “El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible”, se expresó esperanzado el porteño.

Por el lado de los detractores de la decisión de la Corte también se encontraron el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, quien no tardó en calificar el fallo como “el regalo de Navidad de la Corte Suprema para Larreta”. “Más recursos para su campaña electoral. Durante los 4 años que se los apropió no invirtió en seguridad. Tampoco se establecieron escuelas, viviendas ni subtes para los porteños. Este fallo solo beneficia al macrismo”, protestó Recalde.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo un cruce con el Diputado Nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri. “Fallar a favor de Larreta significa menos recursos para las provincias y más recursos para la Ciudad más rica de la Argentina que no produce ningún bien, solo brinda servicios económicos, gastronómicos y hoteleros”, se quejó Quintela, quien alegó que el fallo es “inconstitucional” porque Capital Federal “no es una provincia”. Negri arremetió: “El fallo de la Corte Suprema se ocupa de aclarar justamente que no perjudica a las provincias, ya que el dinero que el Gobierno le sacó caprichosamente a CABA siempre provino de la masa de recursos de Nación. No confunda a la opinión pública, Sr. gobernador”.

Otro gobernador que aprovechó la red del pajarito para repudiar la medida, fue el catamarqueño, Raúl Jalil: “El fallo de la CSJN sobre la devolución de fondos a CABA representa un golpe al federalismo. Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes. El federalismo es el pilar de esta Nación”, sentenció Jalil.

Quien también se expresó sobre el tema fue el economista y diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz, quien celebró que la ciudad “recuperara los fondos que el kirchnerismo le robo”. “Este diciembre no puede ser mejor. Ahora hay que cumplir el compromiso y bajar los impuestos de CABA para que la sentencia de la corte le llegue al bolsillo a la gente”.

También el ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, festejó el fallo. “La mejor noticia de hoy, además de que se hizo justicia, es que podemos bajar impuestos, un camino que empieza ahora pero debe continuar. Esto es solo el primer paso. Los porteños, y los argentinos también, necesitan que los políticos les bajemos los impuestos”.

A través del fallo, la Corte le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Dicha medida cautelar obliga al Estado Nacional a devolver ese dinero, que —no obstante— no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento. Según la Corte, la decisión no afectará a los ingresos del resto de las provincias.

En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se había elevado mediante un decreto la participación de CABA en la masa coparticipable del 1,40 a 3,75 por ciento, como parte del financiamiento por el traspaso de la policía al ámbito porteño.

Pero en 2020, una protesta de policías bonaerenses puso en jaque l seguridad provincia. Para solucionar el conflicto económico, Nación decidió deducir los fondos a Ciudad y redireccionarlos a Provincia. Rodríguez Larreta demandó a Nación ante la Corte. que acaba de expedirse.

por R.N.