Cristina Kirchner habló del presunto pacto con Javier Milei

Cristina Kirchner habló de las acusaciones de un sector de la oposición que sostiene que hay un pacto entre el kirchnerismo y Javier Milei. Lo hizo en una entrevista con el periodista Rodis Recalt, para su podcast Generación `94.

“Cuando escucho decir eso, digo: ¿Pero esta gente está tomándome el pelo?”, dijo la ex presidenta. Y completó: "No pudimos conseguir que diputados derogue el decreto 70. En el Senado le derogamos el decreto 70 y en diputados no podemos juntar los números. ¿Y quienes no se juntan? Los dialoguistas y los del PRO. ¿Quienes le dieron los números para que aprobaran el RIGI? Los dialoguistas y el PRO. ¿Y quienes son los que votan en contra de todo eso? El bloque de Unión por la Patria. Y resulta que los que acordamos con Milei somos nosotros? La verdad, son muy caraduras…”, sentenció.

Kirchner también sostuvo que hoy “hay que reformar la Constitución” y agregó que sumaría “un sistema de enmiendas como es en Estados Unidos”.

La ex presidenta sostuvo que “Habría que modificar el periodo de elecciones”, porque “no puede haber elecciones cada dos años, tiene que haber cada cuatro años”. Además sostuvo que “hay que modificar el sistema judicial”, porque , “así como el sistema presidencialista no fue atenuado, tampoco el poder judicial actúa en su función específica para los excesos del poder ejecutivo”.

Respecto del poder judicial dijo que “hay que introducir qué puede ser declarado constitucional o inconstitucional”. “Por ejemplo la reforma que se está haciendo en México, la elección de los jueces es por voto popular y además eliminaron la rémora monárquica. ¿Es moderno que alguien que puede decidir sobre tu vida, tu libertad y tu patrimonio dure toda la vida? El único poder que hace eso es el poder judicial”. También puso como ejemplo la elección del fiscal general en Estados Unidos. “En otros lados, por ejemplo en Estados Unidos, el fiscal general es elegido por el Presidente y se va con el presidente. Acá la legislación vigente dura de por vida”, sentenció.