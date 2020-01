Cristina Kirchner volvió a la presidencia y aparecieron los memes

Pasaron más de 1500 días desde aquel 9 de noviembre en el que Cristina Fernández de Kirchner dejó la Casa Rosada. Pero tras haber sido elegida como parte de la fórmula que encabezó Alberto Fernández y ante el primer viaje del presidente, la ex mandataria volverá hacerse cargo del Poder Ejecutivo.

Por esa razón, en las redes sociales estallaron los memes y las bromas de los kirchneristas que festejaron que la dirigente que lidera su espacio vuelva al lugar donde estuvo ocho años. El hashtag #CristinaPresidenta fue utilzado por todos.

Sin embargo, la ex presidenta no tendría pensado ir a la Casa Rosada durante estos cuatro días en los que Alberto Fernández estará en Israel. Se mantendría con el perfil bajo y con una agenda de reuniones privadas, en la búsqueda de que no aparezcan más rumores sobre quién manda en una fórmula atípica.

Más allá de eso, los militantes aprovecharon para celebrar la vuelta formal de Cristina al frente del Ejecutivo.

Yo que Cristina, meto una cadena nacional en calzas.

Te imaginás la cantidad de mabeles infartadas?

😂😂😂#CristinaPresidenta 😎

Gracias @HOF_81 por la foto 💖😂😂 pic.twitter.com/KAJW06OmVz — Ludmila💚✌️ (@LudmilaDT) January 21, 2020

Y un día nos despertamos con #CristinaPresidenta ☀️✌️

El pueblo está feliz. pic.twitter.com/1sTD95xSlw — Nana 💜💚☀️ (@GusZeChar1982) January 21, 2020

Buen día a tod@s!!!! Hoy somos más felices nocierto???? Porque tenemos PresidentA!! Feliz martes 😁💖✌️#CristinaPresidenta pic.twitter.com/RvOxvItbQC — Ivana (@Ivi1981Lourdes) January 21, 2020

Hola the 🦍 Quién no VolVía más?

Tercera Presidencia Giles!!!

Festejemos #CristinaPresidenta ✌🏻❤🇦🇷 pic.twitter.com/Am7WpE3KPC — RO✌🏻💕 (@RominitaTB) January 21, 2020