Un diputado de Lavagna contó que el ex ministro ayuda al Gobierno con “sus consejos”

Alejandro “Topo” Rodríguez es diputado nacional desde fin del año pasado. Entró al Congreso luego de ser hombre clave de la campaña de Roberto Lavagna, y en el pasado fue jefe de gabinete de La Matanza, en la intendencia de Verónica Magario, y antes ministro de Asuntos Agrarios del gobierno de Daniel Scioli. En esta entrevista con NOTICIAS desde Pinamar, a donde viajó para tener “un encuentro de carácter informal” con Lavagna y los suyos, el hombre hablará del gobierno que acaba de asumir, del futuro de su jefe político, y también dejará críticas para Sergio Massa y Axel Kicillof: “Al gobernador le falta humildad”.

Noticias: Se reunió con Lavagna, Graciela Camaño, Miguel Lifschitz a principios de año en Cariló. ¿Cómo vieron las primeras medidas del Gobierno?

Rodríguez: En principio es positiva la dirección general de las políticas, después de la situación en la que venimos, de ocho años de falta de crecimiento, y en particular en los últimos años. En ese contexto se tomaron decisiones positivas como mejorar el ingreso de los jubilados que cobran la mínima o bajar la tasa de interés de los créditos que toman los jubilados de Anses. Hay que acompañar las decisiones con más prudencia, y siempre es saludable darle a los gobiernos el tiempo mínimo que necesitan para desplegar sus medidas. Es bueno conversar, porque tengo la sensación de que a un mes del nuevo gobierno hay muchos que se amparan en la crítica que no construye.

Noticias: ¿Esos que tienen críticas no constructivas son los que aseguran que el lavagnismo tiene un “acuerdo” con el Gobierno?

Rodríguez: En la soberbia de algunos derrotados sólo existe que frente a la posibilidad de un nuevo gobierno sólo haya macrismo, y no macrismo a secas sino macrismo rancio. Por ejemplo Patricia Bullrich, Miguel Ángel Picheto, que sólo se ocupan de denostar a los demás y nunca tener una mirada constructiva. Hay que evitar las miradas rabiosas, y esos comentarios nos tienen sin cuidado.

Noticias: ¿Con Pichetto, su ex aliado, hay algún dolor extra? Hace un año NOTICIAS le hizo la famosa foto de las medias de Lavagna junto al ex senador, que decía que el hombre más adecuado para este momento era Roberto.

Rodríguez: No, porque en la evaluación que hizo Lavagna quedaba claro que algunos estaban decididos a ir con el kirchnerismo y otros con el macrismo. No hay nada personal ni ningún rencor de ese tipo, sino diferentes visiones de la política.

Noticias: ¿Hay una influencia directa o una indirecta de Lavagna en las decisiones económicas que está tomando el Gobierno?

Rodríguez: Si uno hace historia de la política económica reciente, Roberto Lavagna es el padre del último gran éxito económico, que fue cuando piloteó la recuperación del 2001. Muchas de las políticas económicas desde entonces siguen influidas por esa experiencia.

Noticias: ¿Por qué no aceptó la propuesta de Alberto Fernández de ser ministro de Economía?

Rodríguez: Por varias razones. Primero porque él ya fue ministro, y parece razonable que los que ya cumplieron un ciclo exitoso en una función permitan que hombres jóvenes puedan hacer su propia experiencia, como es el caso del actual ministro. Segundo porque no es su gobierno, y es razonable que trabaje donde el pueblo lo puso, en un modesto lugar opositor, y tercero, independientemente de cuál sea su rol, Lavagna nunca se va a rehusar a ayudar. Hoy está ayudando, con sus consejos, con sus ideas, está dialogando con Alberto Fernández –tuvieron un encuentro personal en la casa de Lavagna cuatro días después de que Alberto asuma- y recibió al ministro de Economía antes de que lo sea. Nunca va a negar un consejo.

Noticias: ¿Cómo fue ese encuentro entre Lavagna y Guzmán?

Rodríguez: Se juntó antes de que Gúzman asumiese como ministro. Lavagna lo escuchó y le dió sus opiniones. La opinión de Lavagna de Guzmán fue positiva, le dio la impresión de que es un hombre serio, con una visión equilibrada entre aspectos ortodoxos y heterodoxos de política económica, con los pies en la tierra.

Noticias: Parte de círculo rojo piensa que el artífice real del plan económico es Lavagna.

Rodríguez: Es una de las tantas tonterías del círculo rojo. Acá hay un Gobierno que además ha demostrado una intensa capacidad para la toma de decisiones y un equipo que tiene su propia personalidad y sus propias decisiones.

Noticias: Si se complicara el rumbo del país y de la economía, ¿Lavagna podría asumir en algún rol formal en el Gobierno? ¿O lo tiene descartado?

Rodríguez: En los deseos y en las expectativas de Lavagna no figura bajo ningún punto de vista que volvamos a entra en una crisis. El espera que nos vaya mejor. Si sucediese eso que no deseamos, seguramente el Gobierno tomará las decisiones que tiene que tomar, pero Lavagna no tiene planeado ni busca asumir responsabilidades en el área económica del Gobierno.

Noticias: Pichetto dice que Lavagna no puede negar que tienen un acuerdo con el Gobierno.

Rodríguez: No sé qué significa eso concretamente, juega a las metáforas Pichetto. ¿Tiene algún dato Pichetto?

Noticias: Apunta a que hay hombres de Lavagna en lugares importantes del Estado.

Rodríguez: Veamos caso por caso. Marco Lavagna está donde está porque lo llamó Fernández, jamás Lavagna habló nada que tenga que ver con su hijo. Nombrarlo a Marco es una gran decisión de Fernández, encontró adentro de la oposición a la persona ideal para llevar ese cargo. Hablan también de Carlos Hourbeigt, que ya fue director de la Comisión Nacional de Valores, y cumplió con mucha eficacia en ese rol. Tombolini, otro de los que se nombra, fue un aliado de Lavagna en la Ciudad pero no pertenece a nuestro espacio, y, además, no hay que despreciar el talento y su capacidad.

Noticias: ¿Pichetto quiere embarrar la cancha?

Rodríguez: No, pero quiere seguir construyendo desde la rabia, que es lo que decidió buena parte del macrismo más rancio. Si uno pudiese definirlo, a Pichetto le molesta que entre el macrismo y el kirchnerismo haya algo que no sea oposición rabiosa.

Noticias: ¿Cómo lo ve a Massa como Presidente de la Cámara?

Rodríguez: No tengo relación con él, pero me dicen que de los 256 diputados al que menos se banca Massa es a mí y para mí eso es un honor. No tengo relación con él. La última vez que lo vi él iba en un ascensor y me hizo un chiste de mal gusto adelante de diez personas.

Noticias: ¿Chiste de qué estilo?

Rodríguez: Irreproducible.

Noticias: ¿Le devolviste el comentario?

Rodríguez: No, no tenía sentido. No correspondía.

Bonaerense. El “Topo” nació en Tandil, y gran parte de su carrera política tiene que ver con ese suelo y con esa provincia. Por eso sigue con especial atención, y una mirada crítica, las primeras medidas de Axel Kicillof como gobernador de Buenos Aires. “Tendría que haber coordinado mejor el aumento y la magnitud del aumento tributario, medirlo más fino”, dice.

Noticias: ¿Dice que a Kicillof le falta de experiencia?

Rodríguez: Puede ser. Que no conoce la Provincia es un dato objetivo, no es una opinión. Que cuando fue ministro de economía tuvo políticas muy erradas que perjudicaron a los pequeños productores del campo, también es un dato objetivo, y lo dije en su momento. Hay que insistir con que la realidad de la Provincia es que los productores del campo no son 200 grandes terratenientes. Kicillof tiene que entender que si al campo no le abre la puerta y los sienta a dialogar van a ir directo a la Casa Rosada, y eso es malo para el gobierno nacional. Desde ahora el gobernador debería tener una actitud mucho más abierta con el campo, ser más humilde, por más que ganés con el 80% tenés que ser humilde: una cosa es ganar la elección y otra gobernar.

Noticias: Usted no apoya las retenciones.

Rodríguez: Siempre son un tributo no deseado y no son un buen impuesto. Deberían transformarse progresivamente o ir incorporándose a cuenta del impuesto a las ganancias.