Randazzo: "Nadie me llamó"

Las palabras son cortas y rápidas. Escurridizas, como viene siendo él en los últimos años. Pero cuando Florencio Randazzo abre la boca es porque suele tener algo para decir. “¿A mí? Si a mí nadie me llamó”, se justifica el ex ministro de Transporte ante NOTICIAS. El cruce se da en una de las calles de arena de Cariló, hasta donde el hombre fue a vacacionar junto a su familia, y en ese breve encuentro el nacido en Chivilcoy intenta derribar una de las teorías que sobrevoló el círculo rojo desde que el peronismo volvió al poder: dice, en el tono críptico que lo caracteriza, que ni Alberto Fernández ni los suyos le ofrecieron sumarse al Gobierno.

Randazzo llegó junto a su mujer y el resto de su familia al pueblo costero en los primeros días del año, y se quedó ahí hasta la segunda quincena de enero. Fue todo un cambio para la fauna política veraniega de esos pagos: el ex ministro dejó el hogar que alquiló durante décadas en Valeria del Mar, y se mudó a la más reservada Cariló. Casi un símbolo de los tiempos para el hombre que compitió contra Cristina Kirchner en las elecciones legislativas del 2017, y que desde entonces se quiere mostrar alejado del resto del peronismo. “Vayan a hablar con los que son funcionarios, nosotros no tenemos nada para aportar”, le pide a NOTICIAS.

El año pasado, sin embargo, Randazzo tuvo un impasse en su ostracismo político. Fue cuando se mostró con Fernández, su ex jefe de campaña de 2017 –trajín en el que el actual Presidente conoció a Santiago Cafiero–, en una recorrida por la cuarta sección electoral de Buenos Aires, en octubre. “Con Alberto está todo bárbaro, pero fui sólo a dar una mano en la campaña”, explica Randazzo, aunque luego de ese encuentro, y de un almuerzo que compartió el político junto a Fernández en Puerto Madero, los rumores de que se sumaría al Gobierno explotaron. ¿Qué pasó? ¿Hubo bolilla negra de CFK, teoría que varios repiten por lo bajo en el oficialismo? ¿Fernández prefirió cuidar la paz social en su frente antes de sumar al ex ministro enfrentado a Cristina? Randazzo dice que sólo sabe que no sabe lo que pasó. “A mí nadie me llamó”.